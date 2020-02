Habt ihr euch auch immer schon gefragt, wie man den Kühlschrank eigentlich am besten einräumt? Wo kommt das Gemüse hin, in welches Fach, gebe ich Milchprodukte und welches Obst muss eigentlich gekühlt werden?

Wenn ihr auch zu der Fraktion gehört, die einfach immer alles irgendwie einschlichten, dann haben wir jetzt Antworten für euch.

So räumt ihr euren Kühlschrank richtig ein

Es gibt tatsächlich kleine Regeln, die beim Einräumen des Kühlschranks beachtet werden sollten. Denn jedes Lebensmittel hat seinen perfekten Platz im Eiskasten. Das liegt daran, dass es unterschiedliche Temperaturzonen gibt, die sich für verschiedene Produkte am besten eigenen. So bleiben sie länger frisch und auch der Geschmack bleibt länger erhalten. Und nicht nur das: durch das richtige Einräumen könnt ihr außerdem Energie sparen.

Die Kältezonen im Kühlschrank

Die unterschiedlichen Kühlzonen entstehen, weil die Luft im Kühlschrank zirkuliert. Kalte Luft sinkt nach unten. Dadurch gibt es in jedem Fach eine andere Temperatur.

0 Grad: In einigen modernen Kühlschränken gibt es mittlerweile auch Null-Grad-Fächer, in der Lebensmittel wie Obst oder Gemüse länger frisch gehalten werden können.

0 – 5 Grad: Diese Kältezone befindet sich im untersten Bereich des Kühlschranks – vor allem an der Rückwand.

2 – 3 Grad: Auf der Glasplatte.

3 – 5 Grad: Diese Zone befindet sich im mittleren Fach.

6 – 8 Grad: Diese Temperatur hat es im Durchschnitt im Gemüsefach des Kühlschranks. Die darüber liegende Glasplatte hält zudem die Feuchtigkeit ab.

8 Grad: Je weiter nach oben man kommt, desto wärmer wird es. Im obersten Fach des Kühlschranks hat es etwa 8 Grad.

10 – 15 Grad: Am wärmsten ist es in der Kühlschranktür.

Das oberste Fach

Im oberen Bereich des Kühlschranks ist es wärmer. Hier solltet ihr am besten Lebensmittel lagern, die nicht stark gekühlt werden müssen. Auch offene Speisen, wie zum Beispiel Konserven oder Einmachgläser könnt ihr hier gut lagern. Alternativ können diese Produkte auch in der Kühlschranktür gelagert werden.

Marmelade

Offene Gläser und Konserven

Butter

Käse

Getränke

Soßen

Speisereste

Groß exotische Früchte: Ananas, Melonen, etc.

Das mittlere Fach

In dieses Fach gehören Milchprodukte. Dort hat es etwa drei bis fünf Grad. Käse kann alternativ auch ganz oben gelagert werden. Auch frische Milch sollte idealerweise in dieser Kältezone gelagert werden, denn dort hält sie länger, als in der wärmeren Kühlschranktür.

Joghurt

Topfen

Frische Milch

Käse

Sahne

Das unterste Fach

Im unteren Bereich des Kühlschranks, also auf der Glasplatte, hat es meist zwischen zwei und drei Grad. Dort sollte man beispielsweise Fleisch und andere leicht verderblich Lebensmittel lagern, da es dort schön kühl ist.

Wurst

Fisch

Fleisch

Das Gemüsefach

Wie der Name schon verrät, solltet ihr in der untersten Lade eure Gemüse, sowie Obst lagern. In dieser Kältezone bleiben die Lebensmittel länger frisch.

Folgendes Gemüse könnt ihr zum Beispiel in den Kühlschrank geben:

Karotten

Salat

Brokkoli

Pilze

Spargel

Kohlsorten

Folgendes Obst könnt ihr zum Beispiel in den Kühlschrank geben:

Weintrauben

Beeren

Feigen

Folgende Obst- und Gemüsesorten gehören NICHT in den Kühlschrank

Tomaten

Gurken

Zucchini

Kartoffeln

Avocados

Mangos

Bananen

Zitronen

Lagert sie stattdessen lieber in einer offenen Schüssel in der Küche oder in einer Schublade.

Die Kühlschranktür

Auch die Kühlschranktür wird wieder in einzelne Fächer unterteilt.

Oberstes Fach:

Butter

Eier

Mittleres Fach:

Soßen

Dressings

Offene Gläser (Essiggurken, etc.)

Unterstes Fach:

Getränke

Neben dem richtigen Fach solltet ihr außerdem auch darauf achten, offenen Lebensmittel, wie etwa Käse oder Wurst zusätzlich in Behältern zu lagern und nicht in den Verpackungen zu lassen. Denn in diesen bildet sich häufig Kondenswasser, wodurch Lebensmittel schneller schlecht werden.