Bereits am Montag, dem 21. Dezember soll die EU den Corona-Impfstoff zulassen, so heißt es. Österreich würde dann vermutlich schon über die Weihnachtsfeiertage mit den ersten Impfungen beginnen.

Denn nach dem Eintreffen der Lieferung soll laut Bundeskanzler Kurz umgehend mit dem Impfen begonnen werden.

Erste Impfungen über die Feiertage?

Vor wenigen Tagen kündigte die Europäische Arzneimittelbehörde EMA überraschend an, dass sich die Zulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech und Pfizer nicht wie geplant am 29. Dezember, sondern bereits am 21. Dezember entscheidet. Das könnte dazu führen, dass die ersten Impfungen nur kurze Zeit später nach Österreich geliefert werden. Wie die Regierung erklärte, möchte man so bald wie möglich mit dem Impfen starten. Der erste Österreicher könnte sich also noch vor Jahresende gegen das Coronavirus impfen lassen. Laut einem Bericht des Kuriers könnten die Impfungen im Idealfall bereits am 24. Dezember starten.

Pfizer habe in einer Videokonferenz mit Bundeskanzler Sebastian Kurz zugesichert, umgehend nach der Genehmigung mit der Auslieferung der ersten Impfdosen zu beginnen, hieß es aus dem Kanzleramt. So könnte es noch heuer die ersten CoV-Impfungen geben, und zwar in Pflegeheimen in Wien und Niederösterreich. Ein Pharmagroßhändler in Wien-Simmering soll die österreichweit ersten 10.000 Impfstoffdosen erhalten – die Kühlschränke sind vorbereitet.

Erste Impfungen bereits in Großbritannien

Großbritannien hat als erstes europäisches Land bereits am 7. Dezember mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Den Anfang machte die 90-jährige Großmutter Margaret Keenan. Sie erhielt in Coventry die Spritze mit dem Wirkstoff der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech. Keenan ist der erste Mensch, der außerhalb einer klinischen Studie das Medikament bekam, auf dem die Hoffnungen zur Eindämmung der Pandemie liegen.