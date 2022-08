Manche Menschen können einfach nicht mit Geld umgehen. Sie verprassen alles, als gäbe es kein morgen. Und so hängen zum Beispiel Klamotten im Kleiderschrank, an denen noch das Preisschild hängt. In Zeiten wie diesen ein echtes No-Go – doch manche Sternzeichen können es einfach nicht lassen.

Diese drei Tierkreiszeichen haben einen besonders verschwenderischen Charakter.

Widder

Okay, Widder-Geborene wollen eigentlich gar nicht so verschwenderisch sein. Sie sind allerdings äußerst großzügige Menschen. Leider können sie nicht sonderlich gut mit Geld umgehen – eine ungünstige Kombination. Leider verlieren sie durch ihre großzügige Ader sehr oft den Überblick über ihre Finanzen und realisieren erst, wenn Ihr Bankkonto das Limit ausgeschöpft hat, wie viel Geld sie da eigentlich ausgegeben haben. Sie leben ganz klar über ihren Verhältnissen. Und geben viel zu viel Geld für wahrlich unnötige Dinge aus. Aber lieber Widder: Denk daran, ein echter Freund, wird dich auch schätzen, wenn du nicht ständig die Spendierhosen anhast.

Löwe

Der Löwe ist quasi das Gegenteil von Sparsamkeit. Knausrigkeit kommt bei dem Sternzeichen einfach gar nicht infrage. Dazu kommt, dass Löwen bekanntlich ja auch gern im Mittelpunkt stehen. Ob bewusst oder unbewusst – sie möchten ihre Mitmenschen einfach beeindrucken! Gerne etwa mit fancy Klamotten oder den neuesten Technik-Gadgets. Braucht der Löwe das alles? Ganz bestimmt nicht! Aber was für dieses Sternzeichen letztendlich zählt, ist der Status! Verschwenderischer geht es fast nicht.

Schütze

Schützen fällt der Umgang mit Geld besonders schwer. Sparen ist nichts, was dem Sternzeichen liegt. Sie neigen außerdem dazu, das Geld auf dem Konto mehr oder weniger unbedacht aus dem Fenster zu werfen. Denn Schützen kaufen prinzipiell gern viele Sachen. Dabei achten sie aber leider selten auf die Qualität der Produkte. Das Ergebnis: die Sachen gehen relativ schnell kaputt. Und wie heißt es so schön: Wer spart, zahlt doppelt! Denn für das kaputte Teil muss natürlich möglichst bald Ersatz her. Ein echt verschwenderischer Kreislauf.