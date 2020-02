LASK Linz gegen AZ Alkmaar – wo wird das Spiel als Livestream im Internet und live im Fernsehen übertragen? Hier erfährst du es!

Der österreichische Tabellenführer LASK Linz geht mit einer guten Ausgangslage in das Rückspiel des Sechzehntelfinals in der Europa League. Gegen AZ Alkmaar erreichten die Linzer auswärts ein 1:1 Unentschieden.

Damit reicht dem LASK schon ein 0:0 zum Weiterkommen – jeder Sieg reicht natürlich sowieso für einen Aufstieg. Bei 1:1 nach 90 Minuten gäbe es Verlängerung. Jedes höhere Unentschieden bzw. jeder Sieg bringt Alkmaar weiter.

LASK – Alkmaar live im Livestream

Wer das Spiel gerne unterwegs oder im Internet streamen will, der hat mehrere Möglichkeiten. Zum einen gibt es den Fernsehsender Puls4, der seit vielen Jahren die Europa League überträgt. Dort kann über die mobile Seite das Spiel von unterwegs verfolgt werden.

Eine weitere Alternative: DAZN. Die Streamingplattform, die sich auf Sportevents spezialisiert hat, sicherte sich ebenfalls die Rechte an der Europa League und wird das Spiel LASK vs. Alkmaar auch übertragen. Kosten für ein Abo: 11,99 Euro pro Monat. Das erste Monat ist jedoch immer kostenlos – wer rechtzeitig kündigt zahlt also keinen Cent.

Auch kostenlose Streamingseiten, wie das Portal “LiveTV“, werden die Partie natürlich übertragen. Dort ist jedoch die Qualität der Livestreams oft unterdurchschnittlich, zudem wird der Stream oft von Werbungen unterbrochen. Auch die Frage der Legalität solcher Seiten ist nicht zur Gänze geklärt.

LASK – Alkmaar live im TV

Die Europa League gibt es, anders als die Champions League, seit einiger Zeit auch im öffentlichen Fernsehen zu sehen. Der Bezahlsender Sky ist bei der Euro League leer ausgegangen. In Österreich überträgt Puls4 das Spiel LASK vs. Alkmaar live ab ca. 18:00 Uhr.