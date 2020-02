View this post on Instagram

𝐔𝐧𝐬𝐞𝐫 𝐄𝐢𝐬𝐛ä𝐫𝐞𝐧-𝐌ä𝐝𝐜𝐡𝐞𝐧 𝐡𝐞𝐢ß𝐭 𝐅𝐢𝐧𝐣𝐚 ❤ Exakt 20.964 Namensvorschläge sind bei uns eingetrudelt. Das Tierpfleger-Team hat sich schlussendlich für Finja entschieden. 😊 Der Name hat einen schönen Klang und passt gut zu den Namen der Eltern Nora und Ranzo. Finja bedeutet die Weiße und Schöne, was natürlich auf unser Eisbären-Mädchen sehr zutreffend ist. 😍 Vielen Dank für das große Interesse und die vielen Vorschläge. 🙏 📸 @zupancdaniel . . #zoovienna #polarbearcub #finja #cutie #wehaveaname #yay #thankyou #eisbär #polarbearday #saveourseaice #internationalpolarbearday #loveit #comeandvisit #picoftheday #instagood