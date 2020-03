Wie in jeder Woche mussten auch in der letzten Folge (27. Februar) von GNTM einige Mädchen den Wettbewerb verlassen. Zumindest war es so geplant, denn da Heidi wegen eines Parasiten im Bett bleiben musste, entschied Fotograf Christian Anwander kurzerhand wer gehen musste.

Doch anstatt Kandidatinnen rauszuwerfen, schickte er fünf der Models ins Shoot-Out.

GNTM: Wer muss im Shoot-Out zittern?

Cassandra, Marie, Johanna, Maribel und Tamara. Sie alle möchten Heidi in der heutigen Folge (05. März) beweisen, dass sie sich den Platz bei GNTM auch wirklich verdient haben. Denn mit ihren Modellqualitäten konnten sie Fotograf Christian Anwander beim Setcard-Shooting vergangene Woche nicht von sich überzeugen. Darauf schickte er sie nach dem anschließenden “Elimination Walk” ins Shoot-Out. Die fünf Mädchen kämpfen nun hart ums Weiterkommen, um sich schlussendlich gegen ihre Konkurrentinnen durchzusetzen. Doch nicht alle können mit dem Druck fertig werden. “Shoot-Out bedeutet ja ‘im direkten Vergleich miteinander’ und die Schlechteste geht. Das macht einen natürlich Bange.”, wird Kandidatin Maribel von ProSieben zitiert. Wer wird sich am Ende des Shoot-Out durchsetzen können und welche Mädchen müssen sich von dem Traum, Germany’s Next Topmodel zu werden, verabschieden? Es bleibt spannend.

Spinnen & Stolperfallen: Das erwartet euch in Folge 6

Die heutige Folge (05. März) hat es auf jeden Fall in sich. Denn Heidi macht es ihren Schützlingen auch diese Woche nicht leicht, wie der neueste GNTM-Trailer zeigt. Beim anstehenden Shooting müssen die Kandidatinnen dieses Mal mit Insekten, wie etwa eine riesige Vogelspinne, posieren, die auf ihrem Gesicht oder ihrem Körper herumkrabbeln. Wie werden die Mädchen auf die tierischen Accessoires reagieren? Kandidatin Maribel fürchtet sich. “Ich habe panische Angst vor Spinnen”, beichtet sie in der Preview zur neuen Episode. Doch auch der finale “Elimanation Walk” wird für die Models zur großen Herausforderung. Der Catwalk besteht nämlich unter anderem aus Glassplittern, Kieselsteinen und einem Pool aus Popcorn. Wie der Trailer zeigt, wird dieser eigenwillige Laufsteg für viele zur gemeinen Stolperfalle.

Wer meistert das Shooting sowie den Catwalk mit Bravour? Und welche Kandidatinnen fliegen nach dem Shoot-Out aus der Show? Heute Abend (05. März) um 20:15 Uhr auf ProSieben gibt es die Antwort.