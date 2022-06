„Top Gun: Maverick“, die Fortsetzung des 80er-Jahre Kinohits mit Tom Cruise in der Hauptrolle, sorgt gerade für große Begeisterung. Doch die Dreharbeiten verliefen alles andere als angenehm, wie Schauspieler Miles Teller jetzt verrät.

Denn er musste mit einer sehr bizarren allergischen Reaktion am Set kämpfen.

Miles Teller verrät, wie hart die „Top Gun“-Dreharbeiten waren

Nach einer sehr langen, coronabedingten Wartezeit, hat es die „Top Gun“-Fortsetzung nun endlich auf die großen Leinwände dieser Welt geschafft. Neben Tom Cruise, der in seiner altbewährten Rolle als Captain Maverick zurückgekehrt ist, sorgt auch Miles Teller für Begeisterungsstürme. In dem Kinofilm verkörpert er Rooster, den Sohn von Mavericks verunglückten Wingman. Während das Publikum gebannt zusieht, ob der Kampfjet-Pilot seine Mission erfüllt, hatte Teller ganz andere Probleme während der Dreharbeiten.

Denn wie er jetzt in der Show „Late Night with Seth Meyers“ verrät, haben ihm die Stunts mit den Kampfjets am Set mächtig zugesetzt. So sehr sogar, dass der 35-Jährige plötzlich am ganzen Körper mit einem juckenden Ausschlag übersät war. „Als wir gelandet sind, habe ich mir gedacht ‚Oh Mann, ich fühle mich gar nicht gut‘. Mir war richtig heiß und überall juckte es“, erzählt der Schauspieler. „Dann bemerkte ich, dass ich voller Nesseln war und ich bin zu einem Arzt gegangen und habe einen Bluttest gemacht.“

Das schockierende Ergebnis: Teller hatte „Flammschutzmittel, Pestizide und Düsentreibstoff“ in seinem Blutkreislauf, wie er berichtet. Kein Wunder, dass sein Körper darauf heftig reagiert. Zuerst dachte der „Top Gun“-Star allerdings, dass es an seiner sehr sensiblen Haut liegt. „Um ehrlich zu sein, ich habe eine irisch-schottische Haut“, scherzte der 35-Jährige. Doch wie sich herausstellte, war das eine allergische Reaktion auf all die ungesunden Ausdünstungen, mit denen er während der Dreharbeiten konfrontiert war.

So reagierte Tom Cruise auf den Vorfall

Als Teller zurück ans Set kehrte, fragte Tom Cruise ihn schließlich, was bei der Untersuchung rausgekommen sei. Der „Rooster“-Darsteller daraufhin voller Selbstbewusstsein und auch ein kleines bisschen stolz: „Tja, wie sich herausstellte, habe ich Kerosin im Blut!“ Doch das schien den Hollywoodstar nicht sonderlich zu beeindrucken. „Damit wurde ich geboren, Junge“, antwortete Cruise daraufhin. Für Teller sei das ein richtiger „Tom Moment“ gewesen, wie er verrät.

„Miles Teller Moustache“ wird zum Internet-Trend

Wer Miles Teller vor seiner Rolle in „Top Gun: Maverick“ nicht kannte, wird spätestens nach der Fortsetzung des Kultfilms begeistert von dem 35-Jährigen sein. Und nein, nicht nur, weil er mit Sixpack, Schnauzer und Sonnenbrille am Strand eine Runde Football spielt. Wobei, eigentlich schon. Denn genau das macht Teller jetzt zu einem gefeierten Star im Netz. Auf TikTok kursieren etliche Videos, die den Schauspieler und seinen Schnauzer zeigen. Dazu gibt es Clips von Männern, die sich einen Schnurrbart rasieren.

„Noch einer, der am Wochenende Miles Teller – ich meine ‚Top Gun‘ gesehen hat“, schreibt etwa eine Userin, die ihren Freund beim Rasieren filmt. Andere zwingen ihre Liebsten sogar zu dem Gesichts-Accessoire. „Ich habe meinem Freund gesagt, er soll sich den Miles-Teller-Moustache zulegen“, so eine weitere Nutzerin. Die Begeisterung geht sogar so weit, dass es bereits mehrere Instagram-Accounts nur für Miles‘ Bart gibt. „Oh, ich verstehe den Hype“, kommentierte ein Fan.

Hat der Schauspieler damit also tatsächlich einen alten Beautytrend für Männer zurückgebracht? Wir werden sehen …

Was sagt ihr zum „Miles Teller Moustache“? Hot, hot, HOT!!! Nicht so mein Fall …

