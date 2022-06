In der vierten Staffel der Netflix-Serie „Stranger Things“ dreht sich alles um ein Lied: „Running Up That Hill“ von Kate Bush. Das beschert der Sängerin auch einige Rekorde – schließlich ist der Song bereits 37 Jahre alt.

Aktuell befindet sich der Hit auf Platz eins der UK-Charts.

37 Jahre alter Song stürmt die Charts

Es ist äußert selten, dass ehemalige Hits etliche Jahre später die Spitze der Charts erklimmen. Doch Kate Bush ist das mit ihrem Song „Running Up That Hill“ jetzt gelungen. Grund dafür ist die vierte Staffel der beliebten Netflix-Serie „Stranger Things“, in der man das Lied immer und immer wieder hört. Denn für Darstellerin Max (gespielt von Sadie Sink) hat dieser Song eine ganz spezielle Bedeutung und wird sogar zum Lebensretter für sie.

Offenbar feiern auch die Zuseherinnen und Zuseher „Running Up That Hill“, denn der einstige Hit von Kate Bush stieg damit ganze 37 Jahre später wieder in die Charts ein. Und zwar sogar gleich mal an die Spitze der britischen Single-Charts! Damit bricht die mittlerweile 63-jährige Sängerin auch einige Rekorde. Denn sie ist die älteste Musikerin, die es je auf Platz eins geschafft hat.

Zudem sind 37 Jahre die längste Zeit, die ein Song gebraucht hat, um an die Spitze zu gelangen. Und der dritte Rekord ist die längste Lücke zwischen zwei Nummer-eins-Singles. Denn vor 44 Jahren ist der Britin bereits der Erfolg mit „Wuthering Heights“ gelungen. „Running Up That Hill“ erreichte bei der Erstveröffentlichung im Jahr 1985 übrigens „nur“ Platz drei.

Das sagt Kate Bush dazu

Bei Kate Bush sorgt der erneute Erfolg ihres Songs für große Freude und Dankbarkeit. Auf ihrer eigenen Homepage hat die Sängerin jetzt ein Statement veröffentlicht, in dem sie ihren alten und neuen Fans den Dank ausspricht. „Ihr habt vielleicht gehört, dass der erste Teil der fantastischen, fesselnden neuen Staffel von ‚Stranger Things‘ neulich auf Netflix veröffentlicht wurde. Darin kommt der Song ‚Running Up That Hill‘ vor, der von jungen Fans, die die Serie lieben, zu neuem Leben erweckt wird – ich liebe es auch!“

Für die 63-Jährige sei es „sehr aufregend und bewegend“, dass das Lied auf diesem „unerwarteten Weg“ weltweit in den Charts sei. „Vielen Dank an alle, die den Song unterstützt haben. Ich warte mit angehaltenem Atem auf den Rest der Serie im Juli“, so die Musikerin weiter.

Die restlichen Folgen der vierten Staffel von „Stranger Things“ sind ab 1. Juli 2022 auf Netflix verfügbar.