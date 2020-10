Bild: Kevin Winter/Getty Images Entertainment/Getty Images Elena und Damon aus Vampire Diaries: Wir alle erinnern uns an die Szene, als Elena und Damon sich zum ersten Mal leidenschaftlich küssen. In der Serie „The Vampire Diaries“ sind sie das heißblütige Paar, das trotz einiger Hindernisse immer wieder zueinander findet. Mit jeder Episode stieg nicht nur unser plötzliches Interesse für hübsche Vampir-Männer, sondern auch die Freude darauf, wenn unser Lieblingspärchen mal wieder herzergreifende Momente teilte. Doch leider kommt es zum tragischen Ende der beiden [ACHTUNG SPOILER!], als Damon am Ende der finalen Staffel stirbt. Gespielt wird das Vampir-Paar von den Schauspielern Nina Dobrev und Ian Somerhalder.

Bild: Jonathan Leibson/Getty Images Entertainment/Getty Images

Alison und Emily aus Pretty Little Liars: Bei „Pretty Little Liars“ gibt es einige süße Paare. Doch die schönste Liebesgeschichte haben definitiv Alison und Emily. Während Emily schon seit Beginn der Serie in Alison verliebt ist, hat diese selbst sehr lange Probleme damit, zu ihren wahren Gefühlen zu stehen. Es dauert beinahe sieben Staffeln, bis die Mädchen glücklich zusammen leben können. Aber auf dem Weg dorthin kommt es immer wieder zu romantischen Begegnungen. Unser Highlight: Am Ende der Serie werden die beiden Eltern und bekommen beiden Zwillinge. Einfach soooo süß! Die Schauspielerinnen Sasha Pieterse und Shay Mitchell spielen die Charaktere Alison und Emily.