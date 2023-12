Wie oft wascht ihr eure Wasserflasche? Wir trauen uns zu wetten: nach dieser Story bestimmt öfter. Denn eine Frau auf Tiktok behauptet jetzt, dass ihre Flasche sie krank gemacht hat.

Schuld war eine Reinigung, die nicht gründlich genug war.

Frau leidet monatelang an Erkältungen

Sie gehören mittlerweile schon zu richtigen Lifestyle-Trendprodukten: die wieder verwendbaren Wasserflaschen. Einige von ihnen werden online immer wieder zum nächsten Hype-Produkt und für viele von uns sind die Flaschen mittlerweile wohl ein ständiger Begleiter im Alltag. Dabei wird aber eines nur allzu gerne übersehen: die Flaschen sollte man auch regelmäßig und sehr gründlich reinigen!

Warum das so wichtig ist, zeigt jetzt der Fall der Tiktokterin Kae. Denn sie behauptet auf der Social Media Plattform: ihre Wasserflasche hat sie monatelang krank gemacht. Bis sie auf die Ursache kam, war es jedoch ein langer und vor allem beschwerlicher Weg.

Aber zurück zum Anfang: „Ich wurde im August krank“, erklärt sie. „Ich hatte eine Erkältung, die nicht so schlimm war, wisst ihr? Sie dauerte eine Woche und ging dann nicht mehr weg. Ich ging in die Notaufnahme: Bronchitis.“ Eine ärgerliche Diagnose, bei der sich die junge Frau zunächst jedoch nichts denkt. Kae bekommt einen Inhalator und Antibiotika; drei Wochen später geht es ihr schon ein bisschen besser. Auch, wenn sie anfänglich von den Medikamenten einen Ausschlag bekommt.

Wasserflasche war „mit Schimmel bedeckt“

Doch ganz gesund wird die Frau nicht. Denn nur wenige Wochen später hat sie plötzlich eine Nebenhöhlenentzündung. Sie bekommt wieder Medikamente von einem Arzt verschrieben. Doch obwohl es immer wieder besser wird, wird Kae einfach nicht gesund. Denn eine Erkrankung folgt auf die nächste – und das über Monate hinweg. „Ich hatte vielleicht anderthalb Wochen, in denen ich gesund war, mich großartig fühlte und keine Krankheit hatte. Und dann wurde ich wieder krank“, so Kae.

Mal leidet sie an einer Erkältung, mal hat sie „die schmerzhaftesten Halsschmerzen“, erzählt sie. Und wann immer sie eine Erkältung hat, hält diese auch gleich mehrere Wochen an. Was genau dahinter steckt, kann ihr zu diesem Zeitpunkt auch kein Arzt sagen.

Doch Kae kommt kurze Zeit später selbst auf die Ursache. Denn als sie ihre Wasserflasche reinigt, fällt ihr auf, dass sie ein Silikonteil im Deckel der Flasche noch nie gereinigt hat. Sie sucht also online nach Antworten und findet heraus, dass das Silikonstück einfach entfernt werden kann. Dann der Schock: Das Stück war „mit Schimmel bedeckt“, erzählt sie. „Es hat sich sogar in das Silikon eingegraben.“

„Ich hatte eine Schimmelpilzvergiftung von meiner Wasserflasche.“

Kae bestellt Ersatzteile online und reinigt ihre restliche Flasche gründlich. Eine Sache, von der sie selbst zugibt, dass sie sie nur selten macht. Kurze Zeit später fällt ihr dann etwas auf: „Nachdem ich es gereinigt hatte, ging es mir besser. Seitdem bin ich nicht mehr krank gewesen“, sagt sie.

Kae ist deshalb überzeugt: „Ich hatte eine Schimmelpilzvergiftung von meiner Wasserflasche.“ Denn täglich inhalierte sie den Schimmel durch ihre Flasche. Und sowohl Atemwegsbeschwerden, als auch Bronchitis und Halskratzen können Symptome davon sein. Mit ihrem Video will sie deshalb jetzt andere warnen und zeigen: Flaschen müssen gründlich gereinigt werden!

Und obwohl sie keine ärztliche Bestätigung für ihre Vermutung hat, scheint sie mit ihrem Video einen Nerv getroffen zu haben. Denn das Video wurde auf Tiktok mittlerweile mehr als drei Millionen Mal angesehen – und in den Kommentaren sind viele einfach nur geschockt! „Wir müssen normalisieren, unsere Flaschen zu reinigen. Ich bitte euch“, schreibt etwa eine Userin. „Ich bin entsetzt!“, betont eine andere und überlegt: „Vielleicht werfe ich meine Flasche weg und fange von vorne an.“

Andere teilen in der Zwischenzeit ihre eigenen Horrorstorys von Schimmel und Zitronenkernen, die in den Strohhalmen stecken geblieben sind. Und für manche ist Kaes Geschichte ein klares Zeichen für eine Sache: „Das ist der Grund, warum ich nicht auf den Trend aufspringe, diese Wasserflaschen zu kaufen, weil ich weiß, dass ich sie nicht richtig reinigen werde“, so eine Userin. Für alle, die schon mitten im Hype sind, ist es aber ein friendly reminder, mal wieder die eigene Wasserflasche zu waschen!