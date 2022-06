Vor nur wenigen Tagen teilte TikTokerin Ophelia Nichols einen erschütternden Clip auf ihrem TikTok-Account. Darin erzählt sie ihren Fans von der schlimmen Nachricht, dass ihr Sohn am Abend vor seinem 19. Geburtstag an einer Tankstelle erschossen wurde. Wer ihn ermordet hat, ist allerdings weiterhin unklar. Deshalb bittet die 40-Jährige ihre mehr als 7 Millionen Followern nun um Hinweise zu dem Mordfall.

In ihrem aktuellsten Video gibt sie Updates zu den Ermittlungen.

Sohn von TikTok-Star Ophelia Nichols erschossen

Am Samstagabend (25. Juni) postete TikTokerin Ophelia Nichols einen herzzerreißenden Clip auf TikTok-Account. Unter Tränen teilt sie darin ihren Followern mit, dass ihr 18-jähriger Sohn, Randon Lee, in der Nacht zuvor an einer Tankstelle in Prichard, Alabama, erschossen wurde. „Mein Sohn wurde ermordet“, erzählt Ophelia im Clip. „Er wurde erschossen. Und ich habe diesen Hass in meinem Herzen, den ich nicht kenne, weil ich noch nie Hass für jemanden empfunden habe.“ Am Samstag sollte sein 19. Geburtstag sein, doch den durfte er nie feiern.

Von den Tätern fehlte zum Zeitpunkt des Postings noch jede Spur – weshalb sich Ophelia an ihre 7 Millionen Follower wandte. In der Hoffnung, dass irgendjemand Informationen über die Ermordung ihres Sohnes haben könnte. Inzwischen hat das Video über 23 Millionen Views und in fast 500.000 Kommentaren bekunden ihre Follower ihr Beileid und sprechen der am Boden zerstörten Mutter gut zu. Außerdem gibt es nun angeblich auch eine erste Spur.

@shoelover99 You will be found! You will reap what you sow in this world. You may not be caught now but its coming. I hope you see my sons face eveyday of your life ♬ original sound – ophelia 🦋

Neue Hinweise zum Fall

In einem Anschluss-Video erzählt sie ihren Followern jetzt, dass es tatsächlich erste Hinweise zu den Tätern gäbe. Unklar ist allerdings, ob sie die Hinweise über ihren TikTok-Account erhalten hat. Jedenfalls soll die Polizei jetzt auf der Spur von zwei Personen sein. Bisher habe es allerdings noch keine Verhaftungen gegeben. Die Beamten konnten aber offenbar in Erfahrung bringen, dass ihr Sohn an der Tankstelle anscheinend Marihuana kaufen wollte. Dabei soll es dann zu der Schießerei gekommen sein, bei der Randon tödlich verletzt wurde. Es ist gut möglich, dass die Täter versuchten, ihn auszurauben, aber das seien nur Vermutungen, betont Ophelia.

Die 40-Jährige erzählt auf TikTok auch, dass Randon nach dem Tod seines Vaters auf die schiefe Bahn geraten sei. Allerdings sah es ganz danach aus, als hätte er endlich wieder alles im Griff und wäre wieder auf dem richtigen Weg. Sie selbst hatte keine Ahnung, dass dies nicht der Fall war. Das gibt sie offen und ehrlich zu – und das wissen ihre Follower wirklich zu schätzen. Sie versuchen der TikTokerin gut zuzureden. Auch ihr neustes Video zählt bereits über 75.000 Kommentare. Es ist zu erwarten, dass die Mutter von Randon weitere Updates zu den Ermittlungen geben wird. Ihre Follower wünschen sich jedenfalls für sie, dass sich die Tragödie so bald wie möglich aufklären lässt und sie friedlich damit abschließen kann.