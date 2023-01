Sie lieben das Rampenlicht, stehen gern im Mittelpunkt und hassen es, wenn man sie vergisst. Diese Sternzeichen brauchen ständig Aufmerksamkeit.

Das hängt vor allem mit ihrem Selbstwert zusammen.

Jungfrau

Wer eine Jungfrau bei einem großen Event oder einer Feier zum ersten Mal kennenlernt, bekommt schnell den Eindruck, dass sie süchtig nach Aufmerksamkeit ist. Denn die Jungfrauen streben nach dem Rampenlicht und tun wirklich alles, um im Mittelpunkt des Geschehens zu sein. Das kann schnell ganz schön arrogant wirken. Dabei sind die meisten Jungfrauen ganz anders. Denn bei den meisten von ihnen steckt hinter der arroganten Fassade vielmehr die Sorge, keinen Anschluss zu finden und der riesige Wunsch, gemocht zu werden.

Löwe

Die Löwen sind für die Bühne geboren. Sie wissen genau, wie man mit Publikum umgeht, welcher Witz für die meisten Lacher sorgt und können einen Raum und seine Stimmung in Sekundenschnelle lesen. Doch wenn sie diese Talente nicht beruflich umsetzen können, dann ist eben ihr ganzes Leben eine Bühne. Das bedeutet nicht nur jede Menge Drama und Theater, sondern auch die ein oder andere Showeinlage, die den Löwen auch in den unpassendsten Momenten einfallen. Denn den Löwen geht es nicht darum, es allen recht zu machen. Sie wollen einfach nur in Erinnerung bleiben.

Zwillinge

Zwillinge haben zwei Gesichter. Das gilt auch beim Thema Aufmerksamkeit. Denn wer Zwillinge in großen Gruppen kennenlernt, bekommt schnell den Eindruck: das sind richtige Rampensäue. Denn sie kennen einfach jeden, haben mit jedem in der Runde eine Vergangenheit inklusive Insiderjokes und müssen natürlich all die lustigen Geschichten für alle noch einmal erzählen.

Doch sieht man die Zwillinge in ruhigeren Umgebungen oder mit weniger Menschen, entdeckt man schnell ihre introvertierte Seite. Den Zwillingen geht es nämlich immer auch um Balance. Wenn sie in Gruppen viel soziale Interaktion haben, brauchen sie auch Ruhephasen, in denen die Show beiseite gelegt wird.