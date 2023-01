Älter werden ist doch eigentlich das Natürlichste der Welt. Die Zeit anhalten können schließlich nicht einmal die besten Magier:innen. Und dennoch gibt es einige Sternzeichen, die auf gar keinen Fall akzeptieren wollen, dass auch sie erwachsen werden müssen.

Denn der bloße Gedanke sorgt bei ihnen für graue Haare.

Zwillinge

Die Zwillinge lieben Abenteuer, Spaß und alles, was mit Freizeit und Gelassenheit zu tun hat. Sie nutzen ihre Zeit in vollen Zügen aus. Aber nicht nur, weil sie ständig nach Adrenalin suchen, sondern auch, weil sie fürchten, dass die unbeschwerte Zeit im Leben ein Ablaufdatum hat.

Der „Ernst des Lebens“ macht ihnen immer schon Sorgen und je älter sie werden, desto mehr befürchten sie, dass das sorglose Leben der Vergangenheit angehört. Und genau dagegen wollen sie ankämpfen – und zwar mit jeder Menge Partys, Reisen und Abenteuern!

Schütze

Schützen neigen zu Existenzängsten; ganz egal, ob sie in ihrer aktuellen Lebenssituation berechtigt sind oder nicht. Kein Wunder also, dass das Älterwerden für sie eine ziemliche Katastrophe ist. Denn da gibt es so viele Fragen, die sich einfach nicht klären lassen? Bleiben sie glücklich? Können sie ihren Job behalten? Wartet die nächste Trennung auf sie? Fragen, die die Schützen am liebsten einfach von sich weg schieben und so tun, als könnten sie die Zeit einfach stillstehen lassen. Da müssen sie sich nämlich deutlich weniger Gedanken über die Zukunft machen.

Jungfrau

Eigentlich wissen die Jungfrauen, dass man die Zeit nicht einfach so anhalten kann. Doch kaum entdecken sie das erste graue Haar, die erste Falte oder das erste Anzeichen des Älterwerdens, wird den eitlen Jungfrauen klar: ganz so schnell soll die Zeit dann bitte doch nicht vergehen! Die Jungfrauen wollen deshalb auf gar keinen Fall altern und versuchen mit allen Mitteln, die damit verbundenen Anzeichen zu verhindern. Das heißt vor allem eines: exzessive Shopping-Ausflüge und jede Menge Skincare.