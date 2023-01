Während die einen glückliche Singles sind oder happy vergeben, sind ein paar von uns auf der Suche nach der große Liebe. Good News: wenn die Temperaturen wieder steigen und die Hormone in Wallung kommen, haben Singles beste Chancen, die Liebe ihres Lebens zu treffen. Für drei Sternzeichen wird es laut Horoskop im Frühling so weit sein.

Diese Tierkreiszeichen finden im Frühjahr 2023 die wahre Liebe.

Stier

Während es für die Stiere im letzten Jahr noch eher locker und casual herging, entwickeln sie im Frühling plötzlich intensive Gefühle für eine Person in ihrem Umfeld. Und das, obwohl das Erdzeichen schon gar nicht mehr so richtig an die große Liebe geglaubt hat. Aber wie heißt es schön: Unverhofft, kommt oft! Die starke Bindung wird von einer Leichtigkeit begleitet und der Stier schwebt auf Wolke 7. Also, liebe Stiere: durchhalten – eure Geduld wird bald belohnt!

Steinbock

Die Suche nach der großen Liebe hat den Steinbock im letzten Jahr fast verrückt gemacht.

Aber das Sternzeichen kann nach dem langen und grauen Winter wieder aufatmen. Der Steinbock findet diesen Frühling endlich den Menschen, mit dem er sein restliches Leben verbringen will. Zumindest stehen die Sterne für ihn günstig. Die Harmonie stimmt einfach und das Sternzeichen kann sich völlig auf seinen Partner oder seine Partnerin einlassen.

Wassermann

Wenn die Tage wieder länger werden, blüht der charismatische und lebensfrohe Wassermann so richtig auf. Im Frühling treffen Geborene diese Sternzeichen dann auf einen Menschen, der ihre kommunikative und selbstbewusste Art zu schätzen weiß und perfekt ergänzt. Jetzt liegt es allerdings am Wassermann, sich nicht wieder zu verschließen. An alle Wassermänner: Öffnet euer Herz und macht Platz für die ganz große Liebe!