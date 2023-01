Baby-News aus der deutschen Promiwelt: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sollen Eltern geworden sein. Medienberichten zufolge kam ihr Kind bereits vergangene Woche zur Welt.

Bislang haben aber weder der DSDS-Star noch seine Verlobte die News offiziell bestätigt.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sollen Eltern geworden sein

Was war das für eine Überraschung: Nach einer On/Off-Beziehung gaben Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Sommer 2022 nicht nur ihr Liebescomeback bekannt, sondern verkündeten wenig später, dass das Paar ihr erstes gemeinsames Kind erwartet. Gespannt warten Fans schon auf Neuigkeiten aus dem Hause Lombardi. Seit einigen Tagen wurde es allerdings verdächtig still um den Sänger und seine Liebste. Nun dürfte es angeblich so weit sein: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind Eltern geworden!

Wie Bild berichtet, habe der 30-jährige Sänger die schöne Neuigkeit bereits mit einigen Freunden geteilt. Die zwei sollen einen Jungen bekommen haben. Laut der Zeitung kam das erste gemeinsame Kind von DSDS-Star und seiner Verlobten bereits vergangene Woche zur Welt. Der Kleine soll sechs Wochen zu früh geboren worden sein und zurzeit in einem Brutkasten überwacht werden, doch es gehe dem Jungen gut.

Errechnete Geburtstermin erst Mitte Februar

Für Pietro ist es das zweite Kind – aus seiner Ehe mit Sarah Engels hat er den inzwischen 7-jährigen Sohn Alessio. Laura Marie wird zum ersten Mal Mutter. Auf Social Media gab die Influencerin in den letzten Monaten immer wieder Details über ihre Schwangerschaft preis oder teilte süße Babybauchfotos.

Vor etwa einem Monat verriet Laura, dass der errechnete Geburtstermin erst Mitte Februar sei. Zu diesem Zeitpunkt habe sie allerdings auch schon gewusst, dass ihr aufgrund einer Gebärmutterhalsverkürzung eine Frühgeburt drohe. Außerdem erklärte Laura: „Wir machen daraus auch kein Geheimnis mehr, weil viele eventuell in der gleichen Situation sind und man sich darüber austauschen kann.“ Generell verlief die Schwangerschaft alles andere als problemlos. Sie hatte mit starker Übelkeit zu kämpfen und musste mehrmals ins Krankenhaus. Erst vor wenigen Wochen sagte Pietro zu Lauras Schwangerschaft: „Es ist schon belastend, sage ich euch ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe eh so ein kleines Trauma, was Krankenhäuser betrifft“. Bleibt nur zu hoffen, dass inzwischen alle wohl auf sind und nun das Familienglück überwiegt.