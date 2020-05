View this post on Instagram

Fast die Hälfte aller Frauen in Deutschland wurde schon einmal sexuell belästigt. Auch in den aktuellen Krisenzeiten dürfen andere wichtige Themen nicht untergehen. Hier könnt ihr die 15 #JKLive, die Joko und Klaas in der Show "Joko und Klaas gegen @ProSieben" #JKvsP7 gewonnen haben, noch einmal sehen. Wir danken @fraupassmann, @Palinski, @frau_michaelsen, @visavieofficial, @stefaniegiesinger, @fraubauerfeind und @collien_ulmen sowie den Mitarbeiterinnen von Florida TV für ihr Mitwirken bei diesem Projekt. Wir möchten uns darüber hinaus bei der Frauenrechtsorganisation @terre.des.femmes (www.frauenrechte.de) und @antiflirting2 für die Kooperation bei diesem Thema bedanken. Wenn ihr von sexueller Belästigung oder sexualisierter Gewalt betroffen seid, findet ihr hier Hilfe: Hilfetelefon – Gewalt gegen Frauen 08000 116 016 Hilfsangebote in deiner Nähe https://www.frauen-gegen-gewalt.de/ Informationen zu digitaler Gewalt www.aktiv-gegen-digitale-gewalt.de Wer den Kampf gegen sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt unterstützen möchte, kann dies unter anderem hier tun: https://www.frauenrechte.de/spenden/spendenmoeglichkeiten/online-spenden Alle Links gibt es auch nochmal im Swipe Up in den Story Highlights.