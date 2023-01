Bei manchen Sternzeichen läuft es 2023 in der Beziehung einfach wunderbar und sie sind langsam aber sicher bereit, den nächsten Schritt zu wagen. Wie gut, dass auch die Sterne auf ihrer Seite sind. Denn der Storch kommt dieses Jahr vielleicht noch vorbei und lässt ihre Familie wachsen.

Diese drei Tierkreiszeichen werden 2023 womöglich schwanger:

Jungfrau

Die Jungfrau will schon seit Längerem Mutter werden. Der richtige Zeitpunkt war bisher nie da. Dieses Jahr verändern sich aber die Prioritäten des Sternzeichens und plötzlich hat es mehr Zeit für die Familienplanung. Außerdem fühlt sich die Jungfrau momentan ganz besonders stark mit seinem Seelenmenschen verbunden. Und mit etwas Glück gibt es dieses Jahr einen positiven Schwangerschaftstest. Die Sterne stehen jedenfalls günstig!

Widder

Bei dem Widder steht Familienplanung derzeit eigentlich nicht an oberster Stelle. Auf Babynews, gerade wenn sie unerwartet kommen, reagieren sie deshalb im ersten Moment vielleicht etwas verunsichert. Doch je länger sie sich mit dem Gedanken, Mama zu werden, befassen, desto gelassener werden sie. Schließlich spielt die Familie ohnehin eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Dank ihrer liebevollen Art gibt die Widder-Frau eine tolle Mutter ab!

Stier

Der Stier will schon seit Längerem Mutter werden. Der richtige Zeitpunkt war bisher nie da. Dieses Jahr verändern sich aber die Prioritäten des Sternzeichens und plötzlich hat es mehr Zeit für die Familienplanung. Und dass Stiere zu den größten Familienmenschen zählen, ist kein Geheimnis. Außerdem lieben sie alles, was mit Babys zu tun hat. Und mit etwas Glück hält das Sternzeichen noch vor Jahresende einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand.