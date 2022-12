Als die dreijährige Mishra anfängt, über ein früheres Leben zu sprechen, wunderten sich die Eltern noch. Doch dann kommuniziert das Mädchen plötzlich in einer Sprache, die niemand sonst in ihrer Umgebung beherrscht. Außerdem erzählt sie immer wieder von einer ganz bestimmten Familie aus ihrer Vergangenheit. Jahre später steht für Mishras Eltern fest: Ihr Kind wurde wiedergeboren.

Diese Geschichte aus Indien sorgt jetzt für ordentlich Gänsehaut!

Wurde Swarnlata Mishra aus Indien wiedergeboren?

Immer wieder sorgen gruselige Geschichten um Menschen, die offenbar wiedergeboren wurden, für Staunen. Einige skurrile Fälle haben wir hier bereits für euch zusammengefasst. Nun haben wir aber eine weitere Reinkarnation-Story für euch parat. Der Ort des Geschehens in diesem Fall: Indien!

Im Alter von nur drei Jahren beginnt die kleine Swarnlata Mishra von ihrem früheren Leben zu erzählen. Anfangs hätten sich die Eltern noch darüber gewundert, warum ihre Tochter ein solch blühende Fantasie besitzt. Doch mit dem, was dann passierte, hatten sie bestimmt nicht gerechnet.

Dreijährige spricht fremde Sprache

Wie die britische Zeitung Mirror nun berichtet, erzählte das Mädchen erstmals von einem anderen Leben, als sie mit ihrer Familie durch Nordindien fuhr und den Fahrer darum bat, einen Stopp bei „ihrem Haus“ einzulegen. Zwar reagierten ihre Eltern etwas verdutzt, dachten sich jedoch nichts weiter dabei. Allerdings war das offenbar erst der Beginn!

Im Laufe der Zeit fing das Kind an, eine völlig andere Sprache zu sprechen, als ihre Eltern. Eine Sprache – die auch kein anderer in ihrer Umgebung beherrschte. Zudem führte das Mädchen plötzlich traditionelle Tänze auf, die in ihrer Heimat niemand sonst kannte. Außerdem erzählt sie immer wieder von einer ganz bestimmten Familie aus ihrer Vergangenheit.

Vater wendet sich mit Kind an Spezialisten

Den Eltern kommt das Verhalten äußerst sonderbar vor, also entschließt ihr Vater, sich an einen Spezialisten zu wenden. Er fasst alle Informationen über das Mädchen (das übrigens 1948 zur Welt kam) und ihre gruseligen Geschichten zusammen und nimmt daraufhin mit dem Reinkarnations-Experten H. N. Banerjee von der Universität Rajasthan Kontakt auf. Dieser hörte sich die Geschichte von Mishra ganz genau an. Nach einer Recherche gelingt es ihm tatsächlich, eine Familie ausfindig zu machen, die auf die Beschreibungen des Kindes zutreffen konnten.

Laut dem Experten könnte es sich dabei um Biyah Pathak handeln – eine Frau, die neun Jahre vor der Geburt des Mädchens im Alter von 40 Jahren gestorben war. Als die Inderin elf Jahre alt war, entschieden sich die beiden Familien dann sogar für ein Treffen.

Familien sind sich sicher: Mishra ist die Reinkarnation von Biyah Pathak

Zuerst war die Familie von Biyah Pathak äußerst skeptisch, doch während des Treffens merkten sie schnell, dass Mishra sie alle zu kennen schien. Zudem konnte das Kind der Familie Dinge über das Leben von Biyah erzählen, die selbst die Verwandten kaum noch wussten. So zum Beispiel, dass ihr Ehemann ihr einmal Geld geklaut hatte.

Doch es gab auch einige „Erinnerungen“, die nicht mit der Realität übereinstimmten. So benannte die elfjährige Mishra die Todesursache der Frau zum Beispiel falsch. Trotzdem sind sich beide Familien bis heute einig: Mishra muss die Reinkarnation der Verstorbenen sein.

Doch das ist noch nicht alles: Es wird sogar noch mystischer! So ist die Inderin auch davon überzeugt, in einem anderen Leben mit nur neun Jahren gestorben zu sein. Könnten dies etwa die neun Jahre zwischen ihrer eigenen Geburt und Pathaks Tod gewesen sein? Creepy …

