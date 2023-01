Endlich heißt es im australischen Dschungel wieder: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Und das Dschungelcamp 2023 startet mit denkbar viel Drama. Die ersten Streits, die erste Ekel-Prüfung – und eine Kandidatin hat schon vor Camp-Einzug die Nase voll.

Das waren die Highlights von Tag 1 im Dschungelcamp 2023.

„IBES“ startet mit Rätsel: Wo ist Martin Semmelrogge?

Nach drei Jahren Corona-Improvisation ist das Dschungelcamp endlich wieder zurück in Australien. Los geht’s dort mit einem neuen Moderatoren-Duo! Statt Daniel Hartwich moderiert nun Jan Köppen an der Seite von Sonja Zieglow. „Wenn ich euch so anschaue, dann könnte das die beste Staffel ever werden“, so Sonja gleich zu Beginn der Show. Aber schaut man sich das Dutzend tatsächlich genauer an, so fällt aufmerksamen Zuseher:innen sicher auf, dass ein bekanntes Gesicht fehlt. Und zwar das von Schauspieler Martin Semmelrogge.

Der ursprünglich als Kandidat angekündigte 67-Jährige durfte nach Angaben von Moderator Jan Köppen nicht nach Australien einreisen. Semmelrogge hänge „noch in Doha fest“, sagte Köppen in der ersten Folge der Show und scherzt: „Vielleicht die ein oder andere Vorstrafe zuviel.“ Er legt noch einen drauf und erklärt, dass Semmelrogge bereits mehr Zeit in Katar verbracht als die deutsche Nationalmannschaft während der letzten WM. Seinen Platz nimmt in der ersten Folge jedenfalls Djamila Rowe ein, die eine gewisse Bekanntheit erlangte, weil sie vor rund 20 Jahren eine Affäre mit einem Botschafter erfand. In dieser netten Runde startet nun also das Abenteuer Dschungel.

Schon am ersten Tag: Claudia Effenberg “total am Ende”

Die Show geht los und Claudia Effenberg hat jetzt schon keinen Bock mehr. Die Anreise ins Camp habe der Designerin nämlich ganz schön zugesetzt. „Ich bin total am Ende nach dieser ganzen Wanderung durch den Dschungel“, jammert die Designerin bereits in der ersten Folge. Kaum angekommen, da geht es auch direkt mit dem Gejammere weiter. „Ich kann nicht in der Hängematte liegen. Ich bin die älteste Frau“, stellt die Designerin gleich mal klar. Man könnte meinen, dass es wegen Claudias Allüren bald im Camp krachen könnte. Überraschenderweise ist sie beim ersten Zoff allerdings nicht involviert …

Claudia Effenberg ist erschöpft im Camp angekommen. Bild: RTL+

Die erste Eskalation

Dass es im Dschungelcamp auch mal zu hitzigen Diskussionen kommt, ist klar, aber dass so schnell die Fetzen fliegen ist dann doch eine Leistung. Aber was ging beim Camp-Einzug schief? Zunächst scheint noch alles ruhig: Tessa ist sichtlich bemüht, die Betten zu verteilen und sichert sich direkt ein eigenes Bett. Von hier aus möchte sie die Campregeln vorlesen. Doch plötzlich wird sie von YouTuberin Jolina belehrt: „Tessa, es geht hier nicht nur um dich. Du hast dein Bett, für dich ist es gerade safe, für ganz viele andere ist es noch unklar.“

Das Model versteht die Welt nicht mehr und möchte wissen, wieso Jolina die Stimme erhebt: „Sprich mit mir in einem normalen Ton, weil dieser Ton ist sehr aggressiv.“ Jolina kontert: „Ich muss mit dir hier gar nicht reden! Weißt du was? Du hast recht, ich habe meine Ruhe!“ Claudia beobachtet gemeinsam mit Lucas Cordalis die Szenerie und teilt ihm mit: „Ich wusste, dass sie Krawall macht, aber dass sie gleich so loslegt…“ Die zwei Streithähne versöhnen sich aber schlussendlich recht flott wieder. Aber Spoiler: Es bleibt nicht nur bei dieser einen Auseinandersetzung, an der Tessa beteiligt ist.

Zwischen Tessa Bergmeier und Jolina Mennen fliegen die Fetzen. Bild: RTL+

Die Sache mit dem gebrochenen Fuß

Denn auch Tessa und Cosimo geraten schon am Tag eins aneinander. Als sich das Model etwas später daran erinnert, dass Cosimo ihr in einem anderen TV-Format vermeintlich mal den Fuß gebrochen und sich anschließend nicht mal entschuldigt hat, gifteln sich die Veganerin und der deutsch-italienischer Sänger minutenlang an und bezichtigen sich gegenseitig der Lüge.

Schnell eskaliert die Konfrontation und artet in einem lautstarken Streitgespräch aus: „Ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern. Ich war nicht versichert, keiner wollte bezahlen“, beteuert Tessa aufgeregt. Die anderen Dschungelbewohner:innen zeigen sich nur noch genervt. Fest steht schon jetzt: Den Preis für die beliebteste Campbewohnerin gewinnt Tessa vermutlich nicht mehr!

Ekel-Dinner for 12

Zum Glück naht bereits eine kulinarische Ablenkung! Noch bevor es zum Showdown kommt, gibt es noch allerhand Ekliges zum Essen. Denn es steht direkt eine Essensprüfung auf der Agenda – und zwar für ALLE Kandidat:innen. „Hiermit erkläre ich die 16. Dschungelspiele der Neuzeit offiziell für eröffnet! Herzlich willkommen beim Dschungel-Bar-Bäh-Cue“, eröffnet Jan Köppen die Futter-Spiele. Jeweils zwei Kandidaten nehmen am Tisch Platz und haben 60 Sekunden Zeit, die Spezialität herunterzuwürgen. So weit, so altbekannt.

Gigi Birofio und Verena Kerth beim beim „Dschungel-Bar-Bäh-Cue“. Bild: RTL+

Gigi Birofio und Verena Kerth dürfen sich zum Beispiel über „Höllumi“ (Kotzfrucht Durian mit Soße aus Stinktofu) freuen. Tessa Bergmeier und Lucas Cordalis haben die Wahl zwischen „Grill-Peitschen“ (Schweinepenis) und „Schnuten-Schnitzel“ (Büffel-Zunge). Und da geht die Tessa-Show nun auch schon weiter: Die Veganerin lehnt nämlich aus Prinzip ab, die toten Tiere zu verspeisen. So ist es keine große Überraschung: Sie wird von den Zuschauern für die nächste Dschungelprüfung auserwählt. „Ich liebe Spiele“, lässt Tessa alle wissen. Wie sehr sie Spiele wirklich liebt, kann sie schon sehr bald gemeinsam mit Claudia Effenberg unter Beweis stellen …

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL ab 22 Uhr. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.