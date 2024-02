Manche Menschen LIEBEN Abenteuer und sind für jeden Spaß zu haben! Mit ihnen sammeln wir unvergessliche Momente, die uns über unsere gesamte Lebensdauer prägen. Es gibt einige Sternzeichen, die sich das Sprichwort „No risk, no fun“ zu ihrem Lebensmotto gemacht haben und als besonders abenteuerlustig gelten.

Welche drei Tierkreiszeichen das sind, erfahrt ihr hier.

Widder

Widder-Geborene springen von einem Abenteuer, ins nächste. Dieses Sternzeichen hält sich immer dort auf, wo besonders viel Action geboten ist. Er ist spontan, unternehmenslustig und möchte immer wieder Neues entdecken. Entspannte Tage im Urlaub oder am Abend auf der Couch mit dem Widder könnt ihr euch Abschminken! Sie besitzen eine extra Portion an Power, mit der sie niemals ein Abenteuer verpassen wollen. Na, wenn das kein wahrer Abenteurer ist ..

Schütze

Der Schütze besitzt eine besonders ausgeprägte Abenteuerlust. Das Sternzeichen ist ein wahrer Freigeist und ist für jegliche spontane und neue Aktivitäten IMMER zu haben! Von Routine sind sie kein sonderlich großer Fan, weil alles was 08/15 ist, langweilt sie. Stattdessen gehen sie mit offenen Augen durch die Welt und suchen selbst nach dem Abenteuer. Mit dem Schützen ist viel Action versprochen! So viel können wir euch verraten: Langweilig, wird euch mit diesem Sternzeichen ganz bestimmt nicht!

Zwillinge

Wenn Zwillinge für etwas bekannt sind, dann sind es Abenteuer. Das Sternzeichen hat sich den Spruch „No risk, no fun“ zum Lebensmotto gemacht und ist für jedes Adventure zu haben! Zwillinge haben kein Problem damit, ihre Komfortzone zu verlassen, um etwas Neues zu erleben. Ganz im Gegenteil: Sie sind unglaublich neugierig und offen für Veränderung. Ob spontaner Kurztrip, neuer Extremsport oder eine Wanderung in die Berge – Zwillinge probieren sich in allen Lebensbereichen gerne aus.