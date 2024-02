Die neuliche Bekanntgabe der Krebsdiagnose von König Charles III. schockierte nicht nur die Royal-Family, sondern die ganze Welt. Vor wenigen Tagen äußerten sich Prinz William sowie Königin Camilla erstmals zum Gesundheitszustand des Königs. Jetzt gibt es auch eine besondere Botschaft von König Charles selbst.

Das erste offizielle Statement des Königs teilte das Königshaus via Social Media und auf seiner Webseite.

König Charles bedankt sich für die Unterstützung

Vor knapp einer Woche wurde bekannt, dass König Charles an Krebs erkrankt ist. Diese Nachrichten schockierte nicht nur das britische Königshaus, sondern auch die ganze Welt. Seither sehnen sich viele nach News und Updates aus den Kreisen der Royal-Family. Prinz William äußerte sich bereits in den vergangenen Tagen bei einem öffentlichen Auftritt kurz und bedankte sich für die Anteilnahme der Menschen. Bei einem Event einer Wohltätigkeitsorganisation, diese Woche gab Königin Camilla erstmals einen Einblick in den Gesundheitszustand ihres Mannes. „Es geht ihm den Umständen entsprechend sehr gut. Er ist sehr gerührt von all den Briefen und Nachrichten, die die Öffentlichkeit von überall her geschickt hat. Das ist sehr ermutigend“, heißt es laut einigen Medienberichten.

Jetzt gibt es auch eine besondere Botschaft von König Charles selbst! In einem offiziellen Statement, dass der Buckingham Palace gestern Abend via Social Media und auf seiner Webseite teilte, bedankt sich der König für die große Unterstützung nach seiner Krebsdiagnose. „Ich möchte mich ganz herzlich für die vielen Unterstützungs- und guten Wünsche bedanken, die ich in den letzten Tagen erhalten habe.“, heißt es in dem Statement. „Wie alle Krebsbetroffenen wissen werden, sind solche freundlichen Gedanken der größte Trost und Ermutigung.“, fügt der 75-Jährige Monarch hinzu.

Art der Krebserkrankung ist nicht bekannt

Der König steht scheinbar offen zu seiner Krebsdiagnose, die Art seiner Krebserkrankung wird jedoch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt. Im Jänner wurde die Krebserkrankung von König Charles entdeckt, als er sich aufgrund einer vergrößerten Prostata behandeln ließ. Das Königshaus bestätigte bereits, dass es sich nicht um Prostatakrebs handeln soll. Laut BBC soll sich König Charles aktuell in Sandringham für seine Behandlung aufhalten.

Von seinen öffentlichen Aufgaben hat er sich vorläufig zurückgezogen. Denn bereits mit Bekanntwerden seiner Diagnose teilte das Königshaus in einem offiziellen Statement mit, dass Charles „ein Programm regelmäßiger Behandlungen begonnen“ habe. Prince William und Königin Camilla sollen statt dem König einige seiner Veranstaltungen übernehmen.