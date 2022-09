Stellt euch vor, ihr führt jahrelang eine glückliche Beziehung und findet dann ganz plötzlich heraus, dass ihr mit der Person, mit der ihr euer Leben teilt, verwandt seid. Diese Horrorgeschichte ist einer Reddit-Userin jetzt passiert. Sie musste schockiert feststellen, dass sie ihren biologischen Bruder liebt.

Durch Zufall habe sie bemerkt, dass sich beide die gleiche DNA teilen.

Frau liebt unwissentlich ihren eigenen Bruder

DNA-Tests, um alles Mögliche über seine Herkunft herauszufinden, sind allseits beliebt. Doch meistens erwartet man sich hier eher eine detaillierte Angabe über sämtliche Ethnien, die in einem stecken und nicht, dass die Person, mit der man die Analyse gemacht hat, mit einem verwandt ist. Klingt verrückt, soll jedoch einer Frau wirklich passiert sein. Auf Reddit teilt die Userin, die anonym bleiben möchte, ihre unglaubliche Geschichte.

Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten hat die 30-Jährige eine DNA-Analyse durchführen lassen, um herauszufinden, wo ihre Wurzeln liegen. Doch als sie das Ergebnis öffnete, sprang ihr sofort ein anderes Detail ins Gesicht: Laut DNA-Test ist sie mit dem Mann, mit dem sie bereits seit sechs Jahren in einer glücklichen Beziehung ist, verwandt. Jedoch ist er nicht ihr Cousin zweiten oder dritten Grades, sondern ihr Bruder. Nicht ihr Stiefbruder, nicht ihr Halbbruder, sondern ihr 100-prozentiger biologischer Bruder.

„Ich habe gerade herausgefunden, dass ich seit sechs Jahren mit meinem biologischen Bruder zusammen bin. Ich bin 30 und mein Bruder ist 32“, schreibt die Frau auf Reddit. Wie man so etwas nicht wissen kann? Ganz einfach: Beide wurden als Baby adoptiert und haben erst davon erfahren, als sie in der High School waren. So haben sie sich schließlich auch kennengelernt, denn ihre Adoptionen war ein Thema, das sie sofort miteinander verbunden hat. Jedoch wussten sie damals nicht, dass sie die gleichen Eltern biologischen Eltern hatten.

„Wir haben uns schnell zueinander hingezogen gefühlt“

Wie die Frau berichtet, habe sie sich sofort mit ihrem „Freund“, wie sie ihn in ihrer Erzählung nennt, verstanden. „Wir haben uns schnell zueinander hingezogen gefühlt. Ich habe noch nie jemanden getroffen und sofort Anziehung und Vertrautheit gespürt. Jetzt weiß ich, dass das Wohlbefinden und die Vertrautheit daher rühren, dass er mein Bruder ist.“

Dazu kommt: „Wir haben alles getan, was ein Paar, das seit sechs Jahren zusammen ist, tun kann“. Und dazu gehört auch mehr, als nur zu kuscheln, wie man sich vielleicht denken kann. „Wir haben uns gesagt, dass wir uns lieben, wir hatten Sex, wir haben Jahrestage gefeiert, wir haben die Familien des anderen kennengelernt“. Vollkommen selbstverständliche Dinge, die man eben so macht, wenn man in einer Beziehung ist.

Ihre Einigung: Keine Kinder

In den sechs Jahren ihrer Beziehung haben sich die beiden jedoch schon früh darauf geeinigt, keine Kinder haben zu wollen. Über diese Entscheidung sei sie jetzt im Nachhinein sehr froh. „Ich möchte mich nicht mit den gesundheitlichen Risiken auseinandersetzen und ein Kind großziehen müssen, das weiß, dass seine Eltern Geschwister sind.“ Zu dem Zeitpunkt, als die Frau das Reddit-Posting verfasst hat, wusste nur sie von dem erschütternden Ergebnis. „Ich habe diese Information gerade erst erfahren und habe es meinem Freund noch nicht gesagt“, schreibt sie.

Damals hoffte die 30-Jährige noch, dass in der Analyse ein Fehler war. „Aber so langsam ergibt alles einen Sinn für mich“, schreibt sie. „Wir bekommen immer zu hören ‚ihr seht euch so ähnlich‘ oder ‚er ist die männliche Version von dir‘. Schon lange vor diesem Test wurden wir immer verglichen. Wir haben immer nur darüber gelacht, aber ich habe den Morgen damit verbracht, mir Bilder von uns beiden anzusehen und festgestellt, dass wir uns wirklich sehr ähnlich sehen“.

Wie sie weiter vorgehen soll, weiß die Frau nicht. „Das macht mir Angst und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich liebe meinen Freund/Bruder immer noch und wir sind seit 6 Jahren zusammen. Wir haben ein gemeinsames Haus und ein ganz normales Leben. Ich hoffe, dass dieser Test falsch ist und werde bald einen richtigen Test machen, aber ich bin in Panik. Ich sehe ihn immer noch als die Liebe meines Lebens.“

So hat ihr Bruder reagiert

In einem Update verrät die Frau jetzt, dass sie ihrem Freund/Bruder die Schocknachricht bereits überbracht habe. „Er will nicht ausflippen und keine großen Entscheidungen treffen, bevor wir nicht irgendwo einen richtigen Test gemacht haben“, teile sie mit. Dennoch habe sie gespürt, dass er vollkommen neben der Spur ist. „Es war seltsam, neben ihm im Bett zu liegen“, so die Frau offen und ehrlich.

Die Kommentare unter dem Posting sind indes überwiegend positiv und unterstützend. Viele meinten, dass sich das Paar nicht trennen müsse, da sie ohnehin keine gemeinsamen Kinder haben möchte. Ein User kommentiert: „Ich meine, sie sind ja nicht zusammen aufgewachsen und sind schon so lange zusammen. Wenn DNA-Tests nicht so verfügbar wären wie heute, hättet ihr es nie erfahren, oder?“ Die meisten raten ihnen jedoch, niemandem davon zu erzählen, sollten sie weiterhin zusammen bleiben. Welche Entscheidung das ungewöhnliche Paar nun für seine Zukunft getroffen hat, ist nicht bekannt.

Was würdet ihr in diesem Fall tun? Sofort alles beenden – er ist schließlich der Bruder. Keinem etwas verraten und versuchen, normal weiterzuleben.

