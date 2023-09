Für Serien-Fans kommt diese Nachricht wohl durchaus unerwartet. „How I Met Your Father“ wird nach nur zwei Staffeln eingestellt, wie US-Medien berichten. Das Spin-off kann damit also nicht an den Megaerfolg der Originalserie „How I Met Your Mother“ anknüpfen.

Und das trotz Überraschungsauftritten des Original-Casts.

„How I Met Your Father“: Spin-off nach zwei Staffeln eingestellt

In der aufregenden Welt der Serien gibt es manchmal Erfolgsgeschichten, die zum absoluten Überraschungshit werden. „How I Met Your Mother“ ist ein Paradebeispiel genau dafür. Die Show entwickelt sich Anfang der 2000er zu einer der erfolgreichsten Serien im TV und brachte es auf insgesamt neun Staffeln, bevor 2014 schließlich die letzte Folge ausgestrahlt wurde.

Als 2021 dann bekannt wurde, dass es ein Spin-off von der Show mit Hilary Duff in der Hauptrolle geben wird, waren Fans natürlich ganz aus dem Häuschen und fragten sich auch, ob die neue Serie mit dem Original mithalten kann. Diesbezüglich liefern die Macher jetzt aber eine klare Antwort: „How I Met Your Father“ wird nach nur zwei Staffeln abgesetzt. Das bestätigt nun unter anderem das Magazin Variety.

Fans sind enttäuscht

Für Serienjunkies dürfte diese Nachricht durchaus überraschend kommen, denn eigentlich hofften Fans gerade auf die Bestätigung der dritten Staffel. Wie im Original dreht sich auch im Spin-off alles um eine Gruppe von Freunden, die sich mit den Höhen und Tiefen der Liebe und des Lebens auseinandersetzen. Im Zentrum des Plots von „How I Met Your Father“ steht Sophie (Hilary Duff) und die Suche nach ihrem Mr. Right. Doch wer letztendlich der Vater ihres Kindes ist, ist am Ende von Staffel zwei noch ungeklärt.

Umso bitterer nun die Erkenntnis, dass die Geschichte um Sophie, Jesse (Christopher Lowell), Valentina (Francia Raisa), Sid (Suraj Sharma), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) und Co. jetzt tatsächlich auserzählt ist. „Wir haben so lange auf das Spin-off gewartet und nun DAS! Einfach nur Nein!„, kommentiert zum Beispiel ein enttäuschter User auf Instagram. Ein anderer Nutzer schreibt: „Ich heule immer noch, weil die Show gecancelt wurde.“

Insgesamt umfasste die Serie 30 Episoden in zwei Staffeln. Aber selbst der Auftritt von Neil Patrick Harris (Barney Stinson) oder Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) aus der Originalserie, konnte das Spin-off offenbar nicht retten. „How I Met Your Father“ ist hierzulande übrigens auf Disney+ verfügbar.