Der Planet Uranus begibt sich in der Zeit vom 28. August 2023 bis zum 27. Januar 2024 wieder in seine rückläufige Phase. Dieses kosmische Ereignis kann für viele von uns Veränderungen und Überraschungen bedeuten, aber für drei Sternzeichen wird der Einfluss des rückläufigen Uranus besonders spürbar sein.

Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Widder

Die abenteuerlustigen Widder sind ohnehin bekannt für ihre Risikobereitschaft, aber der rückläufige Uranus wird ihre Neigung zu spontanen Entscheidungen und Veränderungen verstärken. In den kommenden Wochen könnten sie in aufregende neue Projekte stürzen, die ihr Leben in ungeahnte Richtungen lenken. Für Widder wird es Zeit, ihrem Herzen zu folgen und ihre Leidenschaften voll auszuleben.

Skorpion

Die intensiven Skorpione werden von der rückläufigen Bewegung des Planeten möglicherweise aus ihrer Komfortzone gedrängt. Dies könnte bedeuten, dass sie sich alten Ängsten stellen müssen oder unerwartete Veränderungen in ihren Beziehungen erleben. Doch diese Herausforderungen werden letztendlich dazu führen, dass Skorpione gestärkt und weiser aus dieser Phase hervorgehen.

Fische

Die einfühlsamen Fische könnten sich in den kommenden Wochen von ihren spirituellen Seiten inspirieren lassen. Der rückläufige Uranus wird ihnen helfen, tief in ihre Träume und Ziele einzutauchen und diese auf eine realistische Weise zu verwirklichen. Für dieses Tierkreiszeichen bedeutet dies eine Zeit der inneren Transformation und Wachstums.