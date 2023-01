Kristalle und Edelsteine erleben zurzeit ihr großes Revival. Vor allem auf TikTok werden die hübschen Steinchen derzeit so richtig gefeiert. Auch du überlegst bereits, dir einen Kristall zuzulegen? Damit die schicken Edelsteine nicht nur hübsch anzusehen sind, sondern auch ihre volle energetische Wirkung entfalten können, sollten sie unbedingt zu deinem Sternzeichen passen.

Hier findest du eine Übersicht, welcher Heilkristall deine Charaktereigenschaften positiv verstärkt.

Dieser Heilkristall passt zu deinem Sternzeichen

Ob als Kette um den Hals oder im Wasserkrug – Heilsteine und Kristalle sind wieder am Vormarsch. Vor allem die Gen Z hat den Trend neu für sich entdeckt. Kein Wunder: immerhin liebt die junge Generation Revivals. Und dank TikTok und Co. wollen nun auch immer mehr User:innen von den positiven Energien der Steinchen profitieren. Kristalle werden schon seit Tausenden von Jahren als Schmuck und für Heilzwecke verwendet. Ihnen werden Heilkräfte nachgesagt.

Kristalle, vor allem in Form von Schmucksteinen, schauen also nicht nur schön aus, sie sollen auch vor negativen Gefühlen schützen und den individuellen Energiefluss bestärken. Dabei hat jeder Kristall seine eigenen heilenden Eigenschaften. Bevor man sich also für einen entscheidet, sollte man sich unbedingt vorher etwas informieren. Einige Steine wirken nämlich beruhigend und besänftigend, andere wiederum aufmunternd und motivierend. Doch wie wir alle wissen, besitzt jedes Sternzeichen andere Charaktereigenschaften. Aus dem Grund passt natürlich auch nicht jeder Stein zu jedem Tierkreiszeichen. Denn nur der richtige Kristall ist auch in der Lage, deine positiven Charaktereigenschaften hervorzuheben. Also jetzt gut aufgepasst:

Widder – Roter Japis

Widder sind als äußerst ehrgeizige und kämpferische Wesen bekannt. Daher benötigen sie auch einen Stein, der ihre Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit unterstützt, aber gleichzeitig auch ausgleicht. Der rote Japis lenkt in die richtigen Bahnen und schützt außerdem vor Blockaden. Durch den Stein kann das feurige Sternzeichen aber auch seine Kreativität voll entfalten. Eine ähnliche Wirkung auf den Widder hat übrigens auch der Granit.

Stier – Bernstein

Harte Schale, weicher Kern. Stiere gelten ja als ziemlich stur. Sie sind aber auch äußerst hilfsbereit, erfreuen sich an den schönen Dingen des Lebens und sind wahre Genießer. Bernstein ist als Stein des Optimismus und des Realitätssinns bekannt. Zudem soll er auch Ängste, Trübseligkeit und sogar Depressionen lindern können.

Zwillinge – Pyrit

Zwillinge sagt man nach, besonders anpassungsfähig, stressresistent und flexibel zu sein. Sie sind klug und treten dank ihrer geselligen Art schnell mit anderen in Kontakt. Verstärkt werden diese guten Seiten durch den Heilstein Pyrit. Dieser sorgt nicht nur für innere Ruhe, sondern hilft vielmehr dabei, sich über Stärken und Schwächen bewusst zu werden.

Krebs – Rutilquarz

Krebs-Geborene wirken nach außen hin ruhig und gelassen, nur wenige merken, dass sie äußerst sensibel sein können. Daher benötigen Krebse einen Heilstein, der sie bei ihrer emotionalen Verarbeitung unterstützt. Dem Rutilquarz wird nachgesagt, besonders vor schlechten Gedanken und negativen Energien zu schützen. Perfekt also für den feinfühligen Krebs.

Löwe – Citrin

Einerseits sind Löwen großzügig und warmherzig, andererseits aber möchten sie immer das letzte Wort haben. Kein Wunder, Löwen sind ja auch sehr selbstbewusst. Citrin bestärkt das Selbstvertrauen, schenkt aber auch innere Ruhe und Gelassenheit. Zudem soll er das Sternzeichen sogar vor Kummer schützen.

Jungfrau – Brasilianit

Der seltene grüne Brasilianit gilt als perfekter Schutzstein für das Sternzeichen Jungfrau. Alternativ sind auch andere gelbgrüne Steine passend. Die Jungfrau gilt als äußerst perfektionistisch. Sie steht dadurch häufig unter Stress. Geborene dieses Sternzeichens benötigen daher einen Stein, der Entspannung und innere Ruhe schafft. Mit dem grüne Brasilianit liegen sie hier goldrichtig. Die strukturierte Jungfrau wird durch diesen Heilkristall zusätzlich auch zur Selbstreflexion angeregt.

Waage – Jade

Waagen sind äußerst harmoniebedürftig und haben einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Sie setzten sich deshalb auch gerne für ihre Liebsten ein und sind um ihr Wohl bemüht. Verstärkt werden diese Eigenschaften durch den Edelstein Jade. Er schenkt dem Sternzeichen ein gewisses inneres Gleichgewicht, spendet gleichzeitig aber auch Energie und Lust am Leben.

Skorpion – Türkis

Skorpion-Geborene zeichnen sich durch einen kämpferischen und etwas sturen Charakter aus. Der einfache Weg kommt für sie gar nicht infrage. Sie stellen sich Hindernissen und freuen sich, wenn sie diese bewältigen können. Das bedeutet allerdings auch, dass sie manchmal Rückschläge einstecken müssen. Der Türkis soll das Sternzeichen vor kommenden Gefahren schützen und ihr Selbstbewusstsein stärken.

Schütze – Chalzedon

Schützen gelten nicht nur als abenteuerlustig und spontan, sie sind auch unglaubliche Optimisten und philosophieren gerne über das Leben. Was soziale Kontakte angeht, sind sie äußerst tolerant und verständnisvoll. Damit sie aber ihre innere Ruhe finden, brauchen Schützen den Heilstein Chalzedon. Er klingt nicht nur mega fancy, er stärkt außerdem ihr Selbstvertrauen und fördert die Aufmerksamkeit. Mit einem Chalzedon um den Hals philosophiert es sich außerdem auch gleich noch besser.

Steinbock – Bergkristall

In den luftigen Höhen, in denen sich der echte Steinbock (also das Tier), gerne aufhält, dort findet man auch den Bergkristall. Es ist also nur logisch, dass der Bergkristall auch der perfekte Heilstein-Wegbegleiter für das dazugehörige Sternzeichen ist. Die klare Energie soll dem strebsamen Zeichen zur Seite stehen. Der Steinbock braucht zudem einen Stein, der sein klares Denken und sein Selbstbewusstsein stärkt. Er hat gerne ein Gefühl von Sicherheit und liebt es, alles unter Kontrolle zu haben. Der Bergkristall soll Steinböcken Mut und Kraft schenken, und nicht nur ihr Durchhaltevermögen, sondern auch ihre Konzentrationsfähigkeit fördern.

Wassermann – Aquamarin

Wassermann-Geborene gelten als besonders kommunikativ und unabhängig. Sie haben ein Faible für Außergewöhnliches und schätzen vor allem kreative Ideen. Um ihre Individualität zu stärken, sorgt der Aquamarin für genug Power im Alltag. Außerdem fördert der blaue Stein das Durchhaltevermögen, was dem Wassermann vor allem in der Arbeit von Nutzen sein könnte.

Fische – Rosenquarz

Fische haben ein großes Einfühlungsvermögen und sind zudem sehr gutmütig. Kein Wunder, dass der Rosenquarz da der perfekte Edelstein ist. Er gilt nämlich als Heilstein des Herzens. Er hilft Ängste und negative Gedanken zu beseitigen, und verleiht gleichzeitig mehr Aufgeschlossenheit, was dem sonst sehr schüchternen Sternzeichen durchaus gelegen kommen dürfte.