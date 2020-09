Ein Pferd in Schleswig-Holstein bewies wahren Beschützerinstinkt. Es rettete seine 16-jährige Reiterin vor einem unbekannten Angreifer.

Nun sucht die Polizei nach dem etwa 35- bis 45-jährigen Mann.

Pferd beißt Angreifer in den Arm

Eine 16-Jährige ritt am 20. September mit ihrem Pferd nahe dem Ehndorfer Moor bei Neumünster in Schleswig-Holstein einen im Wald gelegenen Trampelpfad entlang. Zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr kam es dann zu dem Zwischenfall. Die Jugendliche passierte im Schritttempo einen Mann, der zuvor scheinbar Maiskolben aufhob, die ihm aus der Jackentasche gefallen waren. Als beide auf gleicher Höhe waren, packte er das Mädchen demnach am Oberschenkel. Das Mädchen forderte den Mann mehrmals auf, loszulassen. Doch dieser packte weiter zu. Schließlich biss das Pferd dem Angreifer in den Arm. Der Mann schrie kurz auf und ließ den Oberschenkel los, diesen Moment konnte die 16-jährige Reiterin nutzen und davonreiten.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Aukrug sucht nun nach dem Mann. Der Mann war der Beschreibung nach etwa 35- bis 45 Jahre alt und ungefähr 175 cm groß. Er hatte braun/blonde, mittellange Haare, er war sehr schlank, vermutlich hat der Mann gehumpelt. Zudem hatte er sehr auffällige Augen (asymmetrisch / schielend / unterschiedlich groß). Der Angreifer trug eine kurze gelbe Jogginghose, ein dunkles T-Shirt und eine hellblaue Jacke. Der Mann machte im Allgemeinen einen sehr ungepflegten und verwahrlosten Eindruck.

Trotz der relativ detaillierten Personenbeschreibung konnte der Mann zunächst nicht gefunden werden, wie ein Polizeisprecher am 25. September sagte. Man habe den Mann in der Umgebung gesucht, ihn aber nicht finden können. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise.