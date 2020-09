Dicke Luft zwischen Melanie Müller und Sarah Knappik. Die ehemalige Dschungelkönigin und das Model lieferten sich gestern Abend (8. September) bei “Like Me I’m Famous” einen hitzigen Schlagabtausch.

Denn laut Melanie dränge sich Sarah stets in den Vordergrund und sei “einfach nur dumm”.

“Du Kackeule!”: Melanie Müller rastet aus

Der Hass gegen die Ex-GNTM-Kandidatin besteht bei der Ballermann-Sängerin seit Tag Eins. Bereits in den ersten Tagen eckte Sarah mit ihren Vorträgen über ihre Spendenaktionen für Hilfsbedürftige bei Melanie an. Gestern Abend (8. September) platzte dieser in der Sendung dann schließlich der Kragen. Als Sarah mit ihr das Gespräch suchen möchte, blockt Melanie wütend ab und macht ihrem Ärger Luft. “Du bist krank in meinen Augen!”, meint sie verärgert zu ihrer Mitstreiterin. Doch damit war noch längst nicht alles gesagt. Denn Melanies Schimpftirade auf Sarah hatte gerade erst begonnen. Es folgten Sätze wie: “Du Kackeule!”, “Du bist in der ganzen Branche verhasst!” und “Du bist doof!”. Für Sarah waren die Beschimpfungen zu viel. Gleich nach den Anschuldigungen sperrte sie sich deswegen kurzerhand in ihrem Zimmer ein und ließ ihren Tränen freien Lauf.

Sarah Knappik muss “Like Me I’m Famous” verlassen

Im Laufe der Sendung wandte sich schließlich dann auch die gesamte Gruppe gegen Sarah. Der Grund: Alle hatten Angst vor ihr, nachdem einige Kandidaten mitbekommen hatten, wie Sarah in ihrem Zimmer mit den Kameras der Produktion, die in den Räumen der Villa eingebaut wurden, sprach und unterstellten ihr anschließend mit sich selbst zu reden. Bei der täglichen Like-Vergabe kam es am Ende der gestrigen Folge dann zur finalen Abrechnung. Dabei erhielt Sarah von keinem ihrer Mitstreiter einen Like und landete aus diesem Grund im Ranking auf dem letzten Platz. Die Folge: Sie musste ihre Koffer packen und die Villa verlassen. Von Melanie Müller gab es zur Abreise noch ein paar unfreundliche Worte. Mit einem verärgerten “Verpiss dich!” forderte sie Sarah auf, die Heimreise anzutreten.

Alle Folgen von “Like Me – I’m Famous” gibt es auf TVNOW zu sehen.