Bei einem Schönheitswettbewerb in Saudi-Arabien wurden nun mehr als 40 Kamele disqualifiziert. Der Grund: Die Besitzer hatten mit Botox nachgeholfen. Die Kamele sollten den „gängigen Schönheitsstandards“ entsprechen.

Den Tierbesitzern entgeht dadurch die Chance auf ein Millionen-Preisgeld.

Schönheitswettbewerb in Saudi-Arabien: Kamele wegen Botox ausgeschlossen

Probleme von denen wir nicht wussten, dass es sie gibt: Auch Kamele müssen offenbar einem gewissen Schönheitsideal entsprechen. Weil dutzende Kamel-Besitzer beim guten Aussehen ihrer Tiere mit kosmetischen Eingriffen nachgeholfen haben sollen, sind sie von einem Schönheitswettbewerb in Saudi-Arabien ausgeschlossen worden.

Jedes Jahr findet in der Wüste nordöstlich von Riad ein mehrwöchiges Kamel-Festival statt. Zu dem „König-Abdulasis-Kamelfestival“ gehören zahlreiche Rennen, ein Basar für Kamele und Zubehör, Auktionen und Schönheitswettbewerbe in mehreren Kategorien. Das Event zieht Züchter aus aller Welt an, die ihre Tiere vorstellen, neue erwerben und Kontakte knüpfen. Man kann sagen: Alles was in der Kamelwelt Rang und Namen hat, versammelt sich bei diesem Tier-Festival der Superlative.

Hohes Preisgeld für Gewinner

Bei dem Schönheitswettbewerb der Kamele geht es aber nicht nur um Ruhm und Ehre. Tatsächlich gibt es ein hohes Sümmchen zu gewinnen. Umgerechnet sind insgesamt etwa 58 Mio. Euro für die Bewerbe ausgelobt. Dies verleitet offenbar viele Züchter zu fragwürdigen Praktiken: Botox, Nasenkorrekturen, aufgerichtete Höcker und auch der Einsatz von Hormontherapien, um das Muskelwachstum anzukurbeln, konnten bei vielen Kamelen nachgewiesen werden. Laut saudi-arabischen Medien seien insgesamt 43 Kamele betroffen.

Betrug flog durch Röntgen-Kontrollen auf

Um den Schwindel aufzudecken, wurden die Tiere unter anderem geröntgt. Denn die Eingriffe verstoßen dem Bericht zufolge gegen die Regeln des Beauty-Contests im reichen Golfstaat. Außerdem würden potentielle Käufer über das wahre Aussehen der Kamele getäuscht. Den Besitzern der betroffenen Tiere drohen nun Strafen. Ein hoffentlich lehrreicher Schlag gegen die Züchter.

Uns bleibt an dieser Stelle nur zu sagen: all camels are beautiful!

via GIPHY