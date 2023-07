Happy Welttag des Kusses! Einige Sternzeichen unter euch haben den Ruf, wirklich gute Küsser zu sein. Welche das sind, verraten wir euch hier.

Einem Kuss von euch kann wirklich niemand widerstehen.

Widder

Leidenschaft ist der zweite Vorname des Widders. Deshalb kann er so ziemlich jede Person, die er küsst, um den Finger wickeln. Das Sternzeichen weiß einfach, welche Techniken es anwenden muss, um sein Gegenüber so richtig sprachlos zu machen – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht umsonst gilt das Tierkreiszeichen als verboten guter Küsser.

Löwe

Der Löwe weiß einfach, worauf es beim Küssen ankommt. Seine Zungenfertigkeiten bringen seine Kusspartner:innen regelmäßig in Wallungen und sie verlangen nach mehr. Nichts leichter als das: der Löwe steht zu Diensten. Vorausgesetzt natürlich, er findet jemanden, bei dem auch die Funken sprühen. Denn auch wenn dem Sternzeichen vielleicht sein Ruf vorauseilt, zeigt er seine Kuss-Fähigkeiten nicht jeder beliebigen Person.

Waage

Wenn die Waage eines kann, dann ist es, die Leidenschaft in ihren Beziehungen am Leben zu erhalten. Auch nach Jahren in einer Partnerschaft gelingt es dem Sternzeichen noch, intensive Küsse mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin auszutauschen. Die Waage weiß nämlich ganz genau, welche Lippenbewegungen sie einsetzen muss, um das Feuer im anderen und in sich selbst zu entfachen.

Skorpion

Call him Kussmaschine! Auch wenn der Skorpion auf den ersten Blick recht kühl und unnahbar wirkt, steckt in ihm ein wahres Kusswunder. Denn das Sternzeichen liebt es einfach, wenn sich zwei Lippen treffen und die Dinge tun, die man dabei eben tut. Nicht selten passiert es, dass die heißen Küsse des Skorpions zu weitaus mehr führen …