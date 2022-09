Die Suche nach dem richtigen BH ist oft eine Qual. Die Form, das Material, mit oder ohne Bügel – es gibt unzählige Möglichkeiten. Doch eine TikTokerin verspricht nun die Lösung. Denn sie zeigt in einem viralen Video, welcher BH-Typ am besten zu jeweiligen Brustform passt.

Laut ihr sind viele BHs nämlich nicht für alle Brustformen gemacht.

Perfekter BH für jede Brustform

Jede von uns kennt es: Einen schönen und bequemen BH zu finden, ist manchmal eine ganz schöne Farce. Und das selbst dann, wenn man davon überzeugt ist, dass man die eigene Größe kennt. Doch offenbar spielt nicht nur die Größe eine Rolle, sondern auch die Form. Die TikTok-Userin Nicola Crook gibt jetzt einen Leitfaden dazu, welchen Büstenhalter man wählen sollte und das anhand einer Prämisse: unserer Brustform. Denn nicht jeder BH-Shape ist für alle Brustformen gemacht. Nicola hat für sechs verschiedenen Brustformen die richtigen BH-Tipps parat!

1. BHs für hängende Brüste:

Für diese Brustform ist es am besten, einen voll bedeckenden oder einen Balconette-BH zu tragen. Beim voll bedeckenden BHs ist im Gegensatz zum Balconette wirklich die gesamte Brust bedeckt. Die Balconette-Variante drückt den Busen hingegen leicht nach oben.

Bild: nicolacrookonline / TikTok

2. Der BH für (leicht) nach außen stehende Brüste

Leicht nach außen stehende oder seitlich angesetzte Brüste haben an den Seiten mehr Brustgewebe als in der Mitte. Daher empfiehlt es sich laut Nicola einen tief sitzenden BH mit einer niedrigen Mitte und besonders viel Unterstützung an den Seiten zu wählen.

Bild: nicolacrookonline / TikTok

3. Der BH für asymmetrische Brüste

We know, wir haben doch alle keinen symmetrischen Busen – bei manchen ist der Größenunterschied allerdings ausgeprägter als bei anderen. Wenn die eine Brust deutlich kleiner als die andere ist, kann man bei der kleineren Brust kleine Seitenpolster in den BH legen. Außerdem kann ein Büstenhalter mit voller Abdeckung für mehr Halt und Unterstützung bei Asymmetrie sorgen.

Bild: nicolacrookonline / TikTok

4. BHs für Brüste in Glockenform

Brüste in Glockenform profitieren von BHs in Balkonform oder einem Plunge-Cut mit tiefem Mittelsteg. Das sorgt für einen kleinen Push-Up-Effekt und setzt die Brust besonders schön in Szene.

Bild: nicolacrookonline / TikTok

5. BHs für athletische Brüste

Athletische Brüste weisen in der Regel mehr Muskeln auf und sind deshalb breiter angelegt. Auch hier ist ein Plunge-BH mit tiefem Steg oder ein Balconette-Bra am besten geeignet. So wird die Brust am schönsten und angenehmsten geformt.

Bild: nicolacrookonline / TikTok

6. Der BH für runde Brüste

Für runde Brüsten, die oben und unten gleich voll sind, eignen sich Plunge-BHs mit niedrigem Steg und voller Abdeckung am besten.