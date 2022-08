Weil einem Pilot über AirDrop während eines Fluges immer wieder Nacktfotos zugesendet wurden, drohte dieser wieder umzukehren. Das zeigt ein jetzt virales Video auf TikTok.

Unglaublich, aber wahr: Es ist nicht das erste Mal, dass das passiert.

Pilot bekommt Fotos über AirDrop

Wer schon einmal während einer U-Bahn-Fahrt ungewollt Fotos über AirDrop zugesendet bekommen hat, weiß, wie unangenehm das werden kann. Und offenbar beschränkt sich dieses Szenario nicht nur auf den Nahverkehr unter der Erde. Denn genau dasselbe ist einem Piloten auf seinem Flug der amerikanischen Fluglinie Southwest Airlines passiert. Ein Passagier trieb es mit per AirDrop geschickten Nacktfotos, auch „Cyberflashing“ genannt, nämlich so weit, dass der Pilot über die Durchsage androhte, wieder umzukehren. Das zeigt ein virales Video auf TikTok, das mittlerweile schon über 2,6 Millionen Mal angesehen wurde.

„Also Leute, was auch immer dieses AirDrop-Ding ist, hört auf, Nacktfotos zu verschicken, und lasst uns nach Cabo fliegen“, sagt der Pilot durch. Wenn derjenige „Passagier nicht auf der Stelle aufhört“, dann müsse er zum Gate umkehren und die Sicherheitskräfte einschalten, fügt er hinzu.

Zur Info für alle Android-Nutzer: Mit AirDrop können iPhone-Nutzer digitale Dateien an andere Apple-Produkte in unmittelbarer Nähe senden. Dafür braucht es weder eine Wi-Fi- noch eine Mobilfunkdatenverbindung.

Nicht das erste Mal

Nacktfotos an den Piloten?! Klingt wie eine absurde Geschichte. Aber tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass ein Passagier während eines Fluges auf diese Weise Fotos seiner Genitalien geteilt hat. Laut Daily Dot soll ein Mann im Juni deshalb sogar verhaftet worden sein, weil er „Dick Picks“ an andere Passagiere im Flieger verschickt haben soll.

Im Jahr 2018 wurde „Cyberflashing“ im amerikanischen Bundesstaat New York sogar fast verboten. Und jetzt könnte es bald wieder so weit sein. Denn ein New Yorker Gesetzgeber arbeitet momentan daran, das Versenden von unaufgeforderten „Nacktfotos“ gesetzlich zu verbieten.