Dass Beauty-Eingriffe auch schiefgehen können, ist allgemein bekannt. Doch als sich die TikTokerin Karli dafür entscheidet, ihre Lip Filler entfernen zu lassen, passiert das, womit wohl niemand gerechnet hätte. Sie reagiert allergisch auf das Gegenmittel, und landet in der Notaufnahme.

Die Bilder ihrer missglückten Behandlung gehen jetzt viral.

TikTokerin lässt sich Lip Filler entfernen und reagiert allergisch

Wer sich beim Beauty-Doc Hyaluronsäure in die Lippen spritzen lässt, weiß in der Regel auch über die möglichen unerwünschten Nebenwirkungen einer solchen Behandlung Bescheid. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass zu viel gespritzt wird und/oder sich Knötchen in den Lippen bilden. Das Dumme daran: Wenn es erstmal drin ist, ist es nicht so leicht, das Hyaluron wieder herauszukriegen. Man kann allerdings die Hyaluronsäure mit einem Gegenmittel auflösen.

Zur kurzen Erklärung: Um Filler auf Hyaluronsäurebasis zu entfernen, wird Hyaluronidasen in die Lippen gespritzt. Dadurch löst sich das Hyaluron innerhalb von zwei bis vier Tagen auf. So zumindest die Theorie! Bei der TikTokerin Karli Garnder lief das Prozedere nicht ganz so problemlos ab.

Allergie-Test verlief unauffällig

In einem kürzlich veröffentlichten Clip teilt die TikTok-Userin nun ihre Erfahrung mit der Entfernung ihrer Filler und schockt damit ihre Follower. Wie Karli schreibt, habe das Gegenmittel bei ihr nämlich eine allergische Reaktion ausgelöst. Daraufhin schwellen ihre Lippen extrem an. Als die Schwellung von ihren Lippen Richtung Nase wandert, eilte die junge Frau in die Notaufnahme.

In dem Video sieht man die junge Frau im Krankenbett liegend und in Tränen aufgelöst. Zu dem Clip schreibt sie, dass sie vorher einen Allergie-Test gemacht habe. Dieser sei allerdings unauffällig gewesen.

Follower schildern ähnliche Erfahrungen

Das Schockierende: Wenn man den Kommentaren unter dem Video Glauben schenken mag, ist diese Reaktion gar nicht so selten. So schreibt zum Beispiel eine Userin: „OMG mir ist genau dasselbe passiert“. Eine andere kommentiert: „Bei mir war die Schwellung nach dem Auflösen der Hyaluronsäure nicht ganz so extrem, es sah aber so ähnlich aus.“

Neben Mitleid bekommt Karli aber auch viele Fragen. Ein User will von ihr wissen, wieso sie sich die Lippen aufspritzen lässt, nur um die Filler dann gleich wieder entfernen zu lassen. „Ich war mit dem Ergebnis alles andere als zufrieden!“, antwortet Karli dem neugierigen Follower. Und damit ist Karli nicht allein: Auch einige Promis haben sich bereits nach einiger Zeit ihre Lip Filler wieder entfernen lassen, darunter Kylie Jenner.