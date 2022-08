Wer kennt es nicht: Man versucht, auf dem Weg in den Urlaub zu entspannen, da bemerkt man das schlimmste Übel im Flugzeug: ein Baby oder Kleinkind in unmittelbarer Nähe. Für eine TikTokerin der absolute Albtraum. Sie fordert deshalb Flug-Optionen nur für Erwachsene.

Dafür würde sie sogar mehr Geld bezahlen!

Kleinkind an Board: TikTokerin lästert über stressigen Flug

Wenn ihr an schlimme Situationen im Flugzeug denkt, was kommt euch dann als erstes in den Sinn? Turbulenzen, Gepäck, das verloren geht oder stundenlange Verspätungen?

Für viele ist die Antwort eine ganz andere: Schreiende Babys und Kleinkinder. Denn wenn man an der falschen Stelle sitzt, kann es schnell passieren, dass man ein mehrstündiges Schreikonzert aus nächster Nähe miterleben muss – da helfen auch die besten Kopfhörer nichts. Vor allem nicht, wenn zu dem Weinen auch noch ein Strampeln, Treten und Sesselrütteln dazukommt. Entspannung ist hier einfach nicht mehr möglich.

Wie anstrengend so eine Situation sein kann, erlebte die TikTokerin Mo jetzt bei einem dreistündigen Flug – und machte ein Video, um ihren Frust zu teilen. Denn in dem kurzen Clip hört man, wie laut und durchgehend ein kleines Kind um Flugzeug weint. Eine Geduldsprobe für die junge Frau, die für das Problem aber auch gleich einen Lösungsvorschlag hat. „Warum gibt es nicht so etwas wie Flüge nur für Erwachsene? Ich würde so viel Geld bezahlen“, schreibt sie zu dem Video.

„Die arme Mutter. Ich kann ihren Stress nachempfinden!“

Ein Wunsch, der auf ziemlich gespaltene Meinungen trifft. Denn nicht jeder sieht die Sache so wie Mo. Zahlreiche User*innen kommentieren unter dem Post, dass der Frau einfach das Mitgefühl fehle. Denn jene Person, die in dieser Situation am meisten leide, sei wohl die Mutter des Kindes, die verzweifelt versucht, das Kind zu beruhigen. „Die arme Mutter. Ich kann ihren Stress nachempfinden!“, schreibt etwa eine Userin. Andere raten der TikTokerin zu einer ganz einfachen Lösung: Noise-Cancelling Headphones.

Doch Mo betont, dass auch diese nicht geholfen hätten. „Ich habe Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, das Kind war weit über fünf Jahre alt, und es saß direkt hinter mir und trat gegen meinen Stuhl, während die Mutter schlief“, stellt sie in den Kommentaren klar. Trotzdem, betonen viele: ein Flug, in dem Kinder nicht erwünscht sind, sei keine Lösung.

Gespaltene Meinungen zu Flug für Erwachsene

Doch es gibt auch zahlreiche Menschen, die Mos Vorschlag befürworten. „Ich hatte das gerade auf meinem 13-stündigen Flug. Es war furchtbar“, erzählt etwa eine Userin, während viele andere ebenfalls ihre Horrorgeschichten teilen. Überraschenderweise sind unter den Leuten aber nicht nur alleinstehende Menschen ohne Kinder, sondern auch einige Eltern. „Als Mutter möchte ich auch einen Flug nur für Erwachsene“, schreibt etwa eine Nutzerin. Andere begründen sogar, warum eine Flugoption ohne Kinder gar nicht so doof wäre. „Als Elternteil stimme ich zu 100 % zu. Ich würde es lieben, in einem Flugzeug zu sitzen und keine bösen Blicke oder Grunzlaute von wütenden Leuten zu bekommen, die keine Kinder/Geräusche mögen“, erklärt eine andere Userin. Klingt irgendwie nachvollziehbar, oder?

Übrigens: Ganz so abwegig ist Mos Wunsch gar nicht. Denn obwohl es bisher keine komplett kinderfreien Flugzeuge gibt, bieten einige Airlines wie Malaysia Airlines und IndiGo bereits seit Jahren kinderfreie Zonen im Flugzeug an. Ob das allerdings bei richtig lauten Kindern wirklich hilft, ist unklar.

Flüge ohne Kinder – eine faire Lösung? Ja, so könnten alle im Flugzeug ein bisschen entspannen! Nein, das ist einfach nur unfair!

