Wir alle haben sie: Unsere individuelle Bucket List mit größeren und kleineren Wünschen, die wir uns im Laufe unseres Lebens unbedingt erfüllen wollen. Während Bungee-Jumpen oder eine Weltreise zu den Klassikern auf solchen To-Do-Listen gehören, haben wir noch ein paar Highlights gefunden, die nicht weniger außergewöhnlicher sind, sich aber auch mit einem kleineren Börserl umsetzen lassen. Lies hier, welche Dinge du 2022 auf jeden Fall probiert haben musst!

Schnorcheln im Fluss

Tauchen lernen oder in einem Korallenriff im Urlaub schnorcheln kann jeder! Aber hast du auch schon mal vom Fluss-Tauchen oder Scuben gehört? Wenn nein, solltest du jetzt die Ohren spitzen! Denn für das Unterwasser-Erlebnis der Extraklasse musst du gar nicht in den Flieger steigen – auch Österreichs Flüsse haben einiges zu bieten! Die atemberaubende Unterwasserwelt mit Sichtweiten bis zu 30 Metern und einer Artenvielfalt aus Hechten, Forellen und Flusskrebsen sorgen garantiert für unvergessliche Momente. Vor allem Traun oder Donau sind dafür beliebt und warten mit einigen Anbietern auf. Wir finden: Ein absolutes Must-Do im Sommer!

Die neue Milka mit weiterentwickelter Rezeptur probieren!

Es sind die kleinen Dinge im Leben, die uns den Alltag versüßen: So zum Beispiel ein Stück zartschmelzende Schokolade, die auf dem Gaumen zergeht und unzählige Glückshormone in uns freisetzt. Seit kurzem gibt es Schoko-Genuss noch zarter: Nämlich mit der neuen Milka Schokolade mit weiterentwickelter Rezeptur! Dank einem höheren Kakaoanteil ist diese jetzt noch schokoladiger und besticht mit einer intensiven Kakao-Note. Das Beste daran: Milka verwendet ausschließlich nachhaltig angebauten Kakao aus dem Cocoa Life Nachhaltigkeitsprogramm für Schokolade von Mondelēz International. Aber nicht nur der Geschmack ist neu: Neben der veränderten, abgerundeten Tafelform freut sich auch die Verpackung über einen frischen Auftritt in modernem Design! Dir rinnt schon das Wasser im Mund zusammen? 🤤🍫 Dann schau doch mal in unserer missAPP vorbei, wo du dich aktuell als Tester für die brandneue Milka bewerben kannst! Einfach bis zum 26.06.2022 beim Quiz in der missAPP mitmachen und mit etwas Glück bis du dabei.

Bild: Mondelez Österreich

Mach bei einem Dirt Run mit

Ab und zu tut es gut, sich aus seiner Komfortzone zu wagen und in ein Abenteuer zu stürzen! Was wäre ein größeres Abenteuer als ein Hindernislauf, bei dem du alleine oder gemeinsam mit deinem Team an deine körperlichen Grenzen gehst? Ob heiße Kohlen, Schlammlöcher oder Wasserschluchten – die kuriosen Hürden sorgen für den einen oder anderen Adrenalinkick und das Gefühl danach ist einfach unbeschreiblich gut! Der Spaßfaktor kommt dabei natürlich nicht zu kurz und du musst nicht übertrieben fit dafür sein, denn es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade passend für jedes Niveau. Pssst, kleiner Tipp: 2022 finden im Spätsommer und Herbst in Österreich wieder einige Dirt Runs statt, bei denen du mal so richtig die Sau rauslassen kannst – auch for women only!

Einen 3.000er besteigen

„Über den Wolken, muss das Leben wohl grenzenlos sein…“ – wer schon einmal einen Gipfel bestiegen hat, weiß genau, wie atemberaubend die Aussicht über die Panoramalandschaft mit den anderen Bergspitzen ist, die aus den Wolken ragen. Ganz besonders lohnend ist das Gefühl, wenn es noch höher hinaus geht: Auf über 3.000 Meter Seehöhe! Zum Glück gibt es in Österreich gleich mehrere 3.000er wie beispielsweise der Sulzkogel, die Seespitze oder auch den Hochschober, damit du dieses Goal ganz schnell von deiner Bucket-List streichen kannst! 😉

via GIPHY

Ein spirituelles Retreat machen

Wir alle haben unser Päckchen zu tragen, haben Probleme und alte Muster, die tief in uns verwurzelt sind. Während Dinge wie Therapien oder Meditation früher noch stark tabuisiert wurden, ist es heute sogar ein Zeichen von Personal Growth, sich hin und wieder um seine Seele zu kümmern. Wir finden das absolut richtig und können deshalb jedem empfehlen, sich einmal auf eine spirituelle Reise zu begeben und seinen Urlaub mit einem Retreat zu verbinden. Das kann als Wander- und Achtsamkeits-Urlaub in den Bergen Österreichs, als Yoga-Retreat auf Bali oder – wer es ganz extrem möchte – beispielsweise auch als Ayahuasca-Retreat in Portugal stattfinden. Denn Hand aufs Herz: Ausgeglichenheit, Stressabbau und Entspannung würden uns allen in unserem Alltag von Zeit zu Zeit ganz gut tun!

via GIPHY