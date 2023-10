Das Jahr 2025 wird ein besonderes für die NASA sein. Denn hier plant die Raumfahrtbehörde die erste bemannte Mondlandung seit 1972. Ein Highlight sollen dabei die Raumanzüge sein. Denn diese werden vom italienischen Luxuslabel Prada designt.

Dabei soll es sich um eine „bahnbrechende Partnerschaft“ handeln, wie es heißt.

Prada kreiert Raumanzüge für NASA

Die Laufstege dieser Welt hat Prada schon längst erobert. Jetzt ist es für das italienische Luxuslabel offenbar Zeit, auch außerhalb der Erde Fuß zu fassen. Denn jetzt steht ein ganz besonderes Projekt auf dem Plan! Prada wird die neuen Raumanzüge für NASA designen. Und das für einen speziellen Grund: Erstmals seit 50 Jahren startet die Raumfahrtbehörde wieder in Richtung Mond – unter der Mission „Artemis III“.

Damit die Anzüge aber nicht nur edel sind und die Handschrift der Luxusmarke tragen, ist auch das private Raumfahrtunternehmen Axiom Space maßgeblich an der Entwicklung beteiligt. In einer Presseaussendung heißt es etwa, dass es sich dabei um eine „bahnbrechende Partnerschaft“ handle. Dabei vertraue man bei Prada vor allem auf eine Sache: „Pradas technisches Fachwissen in Bezug auf Rohstoffe, Herstellungstechniken und innovative Designkonzepte wird fortschrittliche Technologien hervorbringen“, so Axiom-Space-Chef Michael Suffredini.

Anzüge sollen vor Umgebung und Herausforderungen schützen

Gemeinsam möchte man dabei Lösungen finden, wie man Materialien und Designs entwickeln kann, die für die Astronaut:innen besonders nützlich sind. Dabei sollen sie „vor den einzigartigen Herausforderungen des Weltraums und der Umgebung auf dem Mond zu schützen“, wie es weiter heißt. Prada freut sich jedenfalls auf die neue Aufgabe: „Wir fühlen uns geehrt, Teil dieser historischen Mission zu sein“, stellt Marketingchef Lorenzo Bertelli klar.

Übung mit Funktionskleidung hat Prada bereits. Denn mit dem italienischen Yachtsyndikat Luna Rossa hat das Modelabel jahrelang zusammengearbeitet und Ausrüstung hergestellt – zum Beispiel für den America’s Cup. Fun Fact: Auch das bekannte Prada-Parfum trägt den Namen „Luna Rossa“.