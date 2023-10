Es sollte eigentlich der schönste Tag im Leben von Revan und Haneen sein. Denn auf ihrer Hochzeit mit zahlreichen Gästen wollten sie ihre Liebe zelebrieren. Doch der Tag endet in einer Tragödie.

Bei einem Brand in der Hochzeitslocation kommen nämlich mehr als 100 Leute ums Leben.

Hochzeit endet in Großbrand

Es ist ein schockierendes Video, das in den vergangenen Tagen in den Sozialen Medien geteilt wurde. Darauf zu sehen ist ein Ehepaar, das auf einer Tanzfläche umrahmt von Feuerwerk und Sprühkerzen seine Hochzeit zelebrieren möchte. Ein Tag, dem die beiden wohl schon lange entgegengefiebert haben. Alles sollte perfekt sein. Die Location im irakischen Qaraqosh war perfekt geschmückt; Familie und Freund:innen waren versammelt und alle wollten den Tanz des Brautpaares sehen. Ein extrem romantischer Moment für die beiden – und die zahlreichen Gäste, die mit ihnen feiern. Doch nur wenige Augenblicke später folgt der Horror: in der Hochzeitslocation bricht ein Brand aus.

„Während des langsamen Tanzes traf eines der Feuerwerkskörper das Dach“, erklärte ein Mann der Nachrichtenagentur Rudaw. „Die Decke fing plötzlich Feuer und es breitete sich überall aus […]. Alles fing Feuer und fiel auf die Köpfe der Menschen.„ Die mehr als 900 Gäste der Hochzeit versuchen daraufhin, so schnell wie möglich aus der Halle zu flüchten.

„Was haben wir getan? Warum ist das passiert?“

Viele konnten sich jedoch nicht rechtzeitig retten. Medien und offizielle Behörden sprechen von bis zu 119 Todesopfern und mehr als 80 Verletzten. Ein Schock für die gesamte Gemeinde! Nach Bekanntwerden der Tragödie wurde eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Das Brautpaar schaffte es jedoch aus den Flammen; der Schmerz der Tragödie trifft sie besonders hart. In einem Interview mit „Sky News“ sprechen sie jetzt über die Hochzeit.

In dem Gespräch erzählt Bräutigam Revan von dem Moment, als er das Feuer entdeckte. „Ich packte meine Frau und begann sie zu ziehen. Ich zog sie weiter und versuchte, sie aus dem Kücheneingang zu bringen. Als die Leute flüchteten, trampelten die Leute auf ihr herum. Ihre Beine sind verletzt.“

Doch auch, wenn die beiden sich retten konnten: viele andere aus ihrem engsten Kreis überlebten den Brand nicht. Für Revan waren unter den Todesopfern 15 Mitglieder seiner Familie; Haneen verlor zehn Familienmitglieder, darunter auch ihre Mutter und ihren Bruder. Ihr Vater sei derzeit noch in einem kritischen Zustand, erklärt Revan für seine Frau. Denn sie kann nach all dem Trauma der vergangenen Tage „nicht sprechen“, erklärt er. Und auch Revan spricht von dem Schock, den er jetzt durchmacht: „In der Hochzeitsnacht… warum ist das passiert? Was haben wir getan? Warum ist das passiert?“

Zahlreiche Familienmitglieder sterben bei Hochzeit

Die beiden müssen jetzt einen langen Weg der Trauer bestreiten. „Unsere Verwandten, unsere Freunde, unsere Lieben sind alle weg. Vor zwei Tagen haben wir ihren [Haneens] Onkel und seine beiden Töchter beerdigt. Gestern haben wir ihren anderen Onkel beerdigt. Heute haben wir seine Tochter und ihre Mutter beerdigt“, erklärt er. „Meine Tante ist gestorben. Meine Schwester hatte Verbrennungen. Ihr Mann hat Verbrennungen am ganzen Körper. Mein Onkel hat sieben Mitglieder verloren. So viele Menschen. Und jeden Tag hören wir neue Nachrichten.“

Eines ist für das Paar deshalb klar: ihr Leben hat sich grundlegend verändert. „Es ist wahr, dass wir hier lebendig vor Ihnen sitzen. Aber innerlich sind wir tot. Wir sind wie betäubt. Wir sind innerlich tot“, sagt der Bräutigam und betont, dass sie ihren Heimatort demnächst verlassen werden. Zu schmerzhaft sind die Erinnerungen an den Brand; zu nah die Unglücksorte. „Jedes Mal, wenn wir versuchen, etwas Glück zu haben, passiert uns etwas Tragisches, das unser Glück zunichte macht. Es ist also das Beste für uns, wegzugehen“, erklärt er.

Brandursache soll geklärt werden

Revan glaubt übrigens nicht daran, dass das Feuer durch das Feuerwerk entstand. „Es könnte ein Kurzschluss sein, ich weiß es nicht. Aber das Feuer begann in der Decke. Wir spürten die Hitze… Als ich das Knistern hörte, schaute ich an die Decke“, betont er. „Dann begann die Decke, die ganz aus Nylon war, zu schmelzen. Es dauerte nur Sekunden.“

Währenddessen soll die genaue Ursache hinter dem Brand geklärt werden. Laut Medienberichten sollen mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen Schuld sein. Mittlerweile wurden 14 Personen verhaftet, unter ihnen der Eigentümer der Halle und vier Personen, die am Zünden des Feuerwerks beteiligt waren. Einige von ihnen wurden zwar wieder freigelassen; Innenminister Abdul Amir al-Shammari erklärte jedoch, dass „alle Verantwortlichen“ eine strafrechtliche Verfolgung erwarte.