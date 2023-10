In einem Nachtclub im spanischen Murica kam es am Wochenende zu einer Katstrophe. Denn in der Disko brach ein Brand aus. Der Brand breitete sich auf mehrere Clubs aus – mindestens 13 Menschen kamen ums Leben.

Die Behörden suchen noch nach Vermissten.

Brand in Disko: mindestens 13 Tote

Gegen sechs Uhr morgens brach das Feuer im ersten Stock der Disko La Fonda im spanischen Murica aus. Die genaue Ursache ist bisher noch nicht geklärt – der Brand löste jedoch in kürzester Zeit Panik aus. Gäste des Clubs versuchten, so schnell wie möglich zu flüchten; die Flammen aus der Disko breiteten sich rasant aus. Wie mehrere Medien – darunter auch die BBC – berichten, soll das Feuer dann auch auf die benachbarten Clubs übergegangen sein.

In La Fonda sorgten die Flammen für eine Katastrophe. Denn viele Menschen schafften es nicht mehr, aus dem Club zu flüchten. Unter den Vermissten sind auch Mitglieder einer Familie, die in dem Club einen Geburtstag feierten. Erst gegen neun Uhr – drei Stunden nachdem das Feuer ausgebrochen war – konnte der Brand vollständig gelöscht werden; die Suche nach Überlebenden ist derzeit durch das eingestürzte Dach erschwert.

„Wir sind am Boden zerstört“

Die Behörden gehen derzeit jedoch von mindestens 13 Toten aus. Vier Personen konnten ins Krankenhaus gebracht werden. Darunter zwei Männer im Alter von 41 und 45 Jahren und zwei Frauen im Alter von 22 und 25 Jahren. Sie erlitten eine Rauchvergiftung.

Die Suche nach den Vermissten werde laut Medienberichten fortgeführt. Jose Ballesta, der Bürgermeister von Murica erklärte gegenüber Medien währenddessen, dass die Ursache des Brandes herausgefunden werden soll. „Jeder, der dafür verantwortlich ist, sei es ein Mitglied der Regierung oder eine Einzelperson, wird zur Rechenschaft gezogen werden“, erklärt er. „Wir sind am Boden zerstört.“