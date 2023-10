„Selling Sunset“, unsere liebste Luxusimmobilien-Serie auf Netflix, bekommt Nachschub! Staffel sieben steht bereits in den Startlöchern. Das Beste: Wir müssen uns nicht mehr lange gedulden, bis wir endlich sehen, wie es im Leben der Oppenheim-Crew weitergeht.

Eine Schocknachricht gibt es aber dennoch: Von einem Publikumsliebling müssen wir uns wohl verabschieden …

„Selling Sunset“: Staffel 7 hat Startdatum

Unser Herbst ist gerettet! Denn mit einer weiteren Staffel von „Selling Sunset“ können wir wieder von einem Luxusleben in den Hills von Los Angeles träumen, während wir dem wilden Drama der Maklerinnen lauschen. Staffel sieben ist bereits ab 3. November auf Netflix verfügbar. Der Cast der Serie hat dazu bereits ein Posting geteilt. Darauf zu sehen: Jason und Brett Oppenheim – sowie Nicole Young, Mary Fitzgerald, Chrishell Stause, Emma Hernan, Bre Tiesi, Amanza Smith und Chelsea Lazkani.

Dass auch die neue Staffel voller Dramen, Streit und Tränen sein wird, lässt die Caption von Chrishell vermuten. „Entscheidet, wen ihr ins Wasser stoßen wollt“. Auch Amanza teast, dass es die neue Staffel in sich haben wird. „Dafür seid ihr nicht bereit!!“, so die Maklerin.

Wo sind Heather und Davina?

Eines fällt allerdings sofort auf: Heather Rae El Moussa und Davina Potratz fehlen auf dem Plakat! Unzählige besorgte Fans fragen sich, weshalb die beiden offenbar nicht mehr Teil der neuen Staffel sind. Während es noch kein offizielles Statement von Netflix über das Fehlen von Heather gibt, hat sie sich mittlerweile via Instagram zu Wort gemeldet. In einem Posting schreibt sie: „Sieht ganz so aus, als wäre ich diejenige, die ins Wasser geworfen wurde … zum Glück kann ich schwimmen“. Dann wünscht Heather, die kürzlich ein Baby zur Welt gebracht hat, den anderen Girls der Show alles Gute. Einen Lichtblick hat die Maklerin aber für ihre Fans: „Ihr werdet mich wahrscheinlich in ein paar Episoden sehen …“.

Fans wünschen sich Heather jedenfalls auf den „Selling Sunset“-Screen zurück und spekulieren, weshalb die 36-Jährige nicht mehr dabei ist. „Wahrscheinlich haben sie dich nicht gefragt, ob du wieder dabei sein willst, weil du kein Drama startest“, kommentiert eine Person.“ Jemand anderes stimmt zu: „Du bist einfach viel zu nett für diese Show! Sie brauchen einfach das Drama“. Dennoch wünschen Heathers Follower ihr viel Glück für die Zukunft. „Bleib so süß und eine großartige Boss Mama, die du bist“.

Auch Davina Potratz, eine der Maklerinnen, die sich mit den anderen bereits öfter in die Haare gekriegt hat, fehlt auf dem Promo-Plakat für Staffel sieben. Zumindest hier können wir beruhigen: Davina war auch bei Staffel sechs nicht mit am Plakat – dennoch hatte sie den einen oder anderen Gastauftritt. Außerdem ist auf einem der Bilder, die Netflix bereits veröffentlicht hat, zu sehen, dass sie auf einer Party mit dabei war.

Bild: COURTESY OF NETFLIX



Auf nach Mexiko

Während viele das angebliche Serien-Aus von Heather noch verkraften müssen und vor allem auf Antworten warten, geht es für den Rest des Casts nach Cabo in Mexiko. Denn wie wir bereits in der „Selling Sunset“-Spin-off-Serie „Selling the O.C.“ gesehen haben, eröffneten Jason und Brett dort eine weitere Oppenheim Group. Ob eine oder mehrere der Maklerinnen künftig von dort aus arbeiten wird oder ein weiteres Spin-off in Planung ist, steht allerdings noch nicht fest.