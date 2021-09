Summer is back! Und weil wir uns gerade so darüber freuen, dass der Sommer in die Verlängerung geht, haben wir gleichmal eine Mini-Bucket-List für euch zusammengestellt.

Denn diese fünf Dinge solltet ihr unbedingt noch machen, bevor der Herbst endgültig übernimmt.

1. In der Sonne liegen

Dass Vitamin D gesund für Körper, Geist und Seele ist, wissen wir bereits! Und darum sollten wir auch noch jede Gelegenheit nutzen, in der wir uns in die Sonne legen und einfach genießen können. Und zwar wirklich! Samt Badeoutfit, Handtuch und Sonnencreme. Nutzt die sonnigen Nachmittage oder das Wochenende, um euch nochmal richtig zu bräunen. Egal ob am Balkon, in der Wiese oder vielleicht sogar an einem Strand.

2. Den Geruch von Sonnencreme inhalieren

Apropos Sonnencreme! Abgesehen davon, dass ihr euch sowieso immer damit eincremen solltet, wenn ihr der Sonne ausgesetzt seid, ist Sonnencreme wirklich ein Geschenk des Sommers! Denn allein schon das Geräusch, wenn man die herrlich duftende Flüssigkeit auf den Körper sprüht, lässt uns ganz weit weg, an einen Traumstrand im Paradies träumen. Deshalb cremt und sprüht, was das Zeug hält und fühlt euch dabei wie im Urlaub…

3. Ein Eis essen

Schon klar, man kann mittlerweile schon zu jeder Jahreszeit Eis essen. Aber zu keinem Zeitpunkt ist es so schön, wie im Sommer. Und da uns der September jetzt mit besonders warmen und sommerlichen Tagen verwöhnt, schmeckt das Eis auch gleich noch viel besser. Vor allem, wenn man sich mal wieder einen Becher mit zwei, drei Kugeln von der Lieblingseisdiele ums Eck gönnt, die sowieso nur bis Oktober geöffnet ist.

4. Einen lauen Sommer-Abend im Freien verbringen

Mal ehrlich: Die Abende, die man gemeinsam mit Freunden im Freien verbringt, sind doch wirklich unbezahlbar. Man vergisst die Zeit, man vergisst all seine Sorgen und man lebt einfach nur in diesem Moment und saugt jeden Augenblick auf. Wenn die Sonne langsam untergeht und sich die Hitze in laue Temperaturen verwandelt, die Lichterketten leuchten und man nur noch das ausgelassene Lachen der anderen hört, ist die Welt in Ordnung <3

5. Die Sommer-Outfits ausführen

Wenn wir schon eine allerletzte Chance bekommen, um unsere wunderschönen Sommerkleider samt Tüchern, Schuhen und Taschen auszuführen, dann sollten wir diese auch wirklich nutzen! Denn dann hängen die Outfits sowieso wieder für ein Jahr im Kasten herum und lösen jedesmal Fernweh bei uns aus, wenn wir mal wieder zum flauschigen Hoodie anstatt zum luftigen Top greifen müssen. Jetzt ist der Moment, in dem wir unsere Füße noch mit den stylischen Flats verschönern können, die wir im Sommerurlaub gekauft haben.