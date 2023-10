Kennt ihr diese ärgerlichen Situationen, in denen man blöd angemacht wird? Doch anstatt eine smarte Antwort parat zu haben, die das Gegenüber verbal niederstreckt, ist man wie erstarrt. Höchste Zeit für einige Sternzeichen, schlagfertiger zu werden.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen sollten lernen, in bestimmten Situationen wortgewandter zu sein.

Fisch

Im Streiten sind Fische nicht sonderlich gut. Denn sie möchten den Konflikt am liebsten so schnell wie möglich hinter sich bringen, damit die Harmonie wieder einkehrt. Das führt oft dazu, dass sie nicht genau wissen, was sie sagen sollen, wenn sie durch andere verletzt werden. Anstatt einer taffen Antwort, entsteht eine Mischung aus Wut und Traurigkeit, die meistens in Tränen gipfelt. Das Sternzeichen muss also unbedingt schlagfertiger werden, damit andere Personen endlich merken, dass es nicht in Ordnung ist, so mit den Gefühlen der Fische umzugehen.

Widder

Auch wenn der Widder von außen betrachtet sehr taff wirkt, ist er manchmal wie erstarrt. Vor allem dann, wenn er dumme Kommentare von fremden Personen hört. Schlagfertigkeit ist nicht so sein Ding. Dafür fallen dem Sternzeichen im Nachhinein immer mindestens tausend kluge Dinge ein, die es hätte sagen können – noch ärgerlicher! Am besten, der Widder hat einfach immer ein paar wortgewandte Standard-Antworten parat, mit denen er sein fieses Gegenüber zum Schweigen – aber auch zum Nachdenken bringen kann.

Zwilling

Gerade im Job ist es für den Zwilling schwer, sich zu beweisen – zumindest, wenn es um Schlagfertigkeit geht. In Gesprächen, in denen er zeigen könnte, was in ihm steckt, schrumpft er oft klein zusammen und lässt sich vieles gefallen, damit es zu keinen Reibereien kommt. Das sollte das Sternzeichen aber schleunigst ändern und schlagfertiger werden. Denn ein bisschen mehr Sassyness kann auf keinen Fall schaden und dem Zwilling vielleicht sogar die eine oder andere berufliche Chance oder sogar Gehaltserhöhung einbringen.