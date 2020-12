Lachen ist gesund! Das gilt aber nicht nur für unsere Psyche, sondern auch für unsere physische Gesundheit. Denn Lachen stärkt das Immunsystem und regt den Kreislauf an.

Ein guter Witz oder eine Erinnerung an einen schönen Urlaub – Lachen tut unserer emotionalen und psychischen Gesundheit gut. Aber auch unser Körper profitiert davon, wenn wir viel und ausgiebig lachen. Ein echter Lachanfall kann wirklich wahre Wunder bewirken und stärkt unsere Gesundheit.

Lachen stärkt das Immunsystem

Regelmäßiges Lachen kann zum Beispiel unser Immunsystem stärken. Wie das funktioniert? Wenn wir beim Lachen mal wieder den Tränen nahe sind, aktiviert unser Körper gewisse Abwehrstoffe. Diese Stoffe, wie T-Zellen und Gamma-Interferon, haben im Grunde nur eine Aufgabe: Sie stärken unsere Abwehrkräfte. Diese sind das A und O, wenn es darum geht ein gesundes Immunsystem zu haben. So kann man also sagen: Wer mehr lacht, wird weniger schnell krank!

Es stärkt Muskeln und verbrennt Kalorien

Aber nicht nur unser Immunsystem wird beim Lachen gestärkt. Auch die Muskeln benutzen wir dabei. Und das sind sogar über Hundert! Also ist es quasi ein kleines Workout. Meistens sind es dann auch genau die Muskeln, die wir so gut wie nie trainieren. Denn hauptsächlich sind Gesichts- und Atemmuskulatur daran beteiligt. Weil die Muskeln dabei auf Hochtouren arbeiten, verbrennen wir obendrein auch noch viele Kalorien. Laut einer Studie soll man bei 10 bis 15 Minuten Lachen sogar 40 Kalorien verbrennen. Also einfach mal drauf loslachen!

Wir nehmen mehr Sauerstoff auf

Obwohl man bei einem heftigen Lachanfall oft das Gefühl hat keine Luft mehr zu bekommen, ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Denn dabei atmen wir viel tiefer als normalerweise. Das lässt unsere Lungen intensiver arbeiten und füllt somit unsere Energiespeicher wieder besser auf. Denn je mehr Sauerstoff in unserem Körper ist, umso mehr Kraft hat er.

Der Kreislauf wird angeregt und Stress gelindert

Viel Sauerstoff fördert außerdem auch noch unseren Kreislauf. Denn durch die schnellere Atmung wird er angeregt. Das kann vor allem bei Menschen mit einem niedrigen Blutdruck wahre Wunder bewirken. Einige Studien zeigen sogar, dass regelmäßiges Lachen einen dauerhaften positiven Effekt auf den Blutdruck haben kann. Natürlich hat es auch auf unsere Psyche einen guten Einfluss: So lindert es zum Beispiel Stress. Nicht um sonst gibt es inzwischen sogar schon Lach-Yoga und Lach-Therapien!

Also am besten mit einem Lachen in den Tag starten, dann kann er nur gut werden!