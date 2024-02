Der Countdown läuft! Nur noch wenige Tage bis zum Valentinstag! Höchste Zeit, seinen Lieblingsmenschen – oder einfach sich selbst – mit ein paar Goodies zu verwöhnen. Damit auch ihr im Liebesspirit seid, haben wir hier ein paar Ideen für cute Geschenke unter 50 Euro für euch!

Perfekt, um jemandem eine große Freude zu bereiten.

1. Verwöhnset von Rituals

Liebe in der Box gibt es wortwörtlichen in den hübschen Geschenksets von Rituals. Die Produkte kommen in einem luxuriösen Origami-Packaging und sind perfekt geeignet, um seinen Schatz rundum zu verwöhnen. Die beliebte „Ritual Of Mehr“-Edition in der Größe M enthält etwa ein Körperpeeling, einen Duschschaum, eine Körpercreme sowie eine Kerze – mit einem süßen Duft von Orange und Zedernholz. Erhältlich im Store und online, für 39,90 Euro.

2. Herztasse von Gmundner Keramik

Handgemachte Kunst zum Verschenken? Bei dem österreichischen Traditionsunternehmen Gmundner Keramik werdet ihr garantiert fündig. Ein supercutes Geschenk ist zum Beispiel die Tasse „Breakfast Cup Max“ mit rosa Herzen darauf. Zu kaufen im Store und online, für 36,90 Euro.

3. Strumpfhose von Saint Sass

Strumpfhosen mit Statement: ein Trend, der gerade absolut angesagt ist. Bei dem Berliner Modelabel Saint Sass gibt es das wärmende Accessoire sogar mit Liebesbotschaft – eine kleine Geste mit großer Bedeutung! Online erhältlich, für 34,90 Euro.

4. Balconette-BH von Tezenis

Hottie-Alert: der transparente Balconette-BH von Tezenis schreit förmlich nach Valentinstag! Die Spitzen in Strawberry-Nuancen sorgen für einen romantischen Vibe, genau richtig für den Tag der Liebe. Zu kaufen online und im Store, für 19,99 Euro. Wer möchte, kann auch das dazu passende Höschen – entweder String oder Slip – dazu nehmen.

5. Ring von Cos

Ob für sie oder für ihn: COS hat brandneuen Schmuck im Unisex-Format zur Auswahl. Wir finden: das ideale Geschenk zum Valentinstag! Wie wäre es etwa mit einem Hingucker-Ring, in Silber und mit einem markanten, schwarzen Halbedelstein? Erhältlich online und im Store, für 39 Euro.

6. Süßes von Heindl

Um Schokolade zu verschenken braucht man im Grunde überhaupt keinen Anlass – umso besser allerdings, wenn es doch einen gibt! Die cuten Naschherzerl mit Erdbeercreme und Schokolade (3,90 Euro) von Heindl sind die perfekte kleine Aufmerksamkeit zum Valentinstag. Wer noch eines draufsetzen möchte, kann dazu auch noch einen Pralinen-Workshop im Heindl SchokoMuseum in Wien verschenken – online buchbar, um 39 Euro – auch in der veganen Version!

7. Milchschäumer von Tchibo

Was wären ein Kaffee, ein Matcha oder ein Chai ohne Milchschaum? Die Antwort: genauso unvollständig wie ihr ohne eure bessere Hälfte! Deshalb solltet ihr euch den elektrischen Milchschäumer von Tchibo mal genauer ansehen. Edles Design trifft hier auf einfache Bedienung. Zu kaufen im Handel und online, für 39,99 Euro.

8. Cheek Tint von Monika Blunder Beauty

Romance-Core ist gerade im Trend, nicht nur anlässlich des Valentinstags! Passend dazu wäre der „Liquid Flush Cheek Tint“ von Monika Blunder ein ideales Geschenk. Das seidige Cremerouge in einem warmen Pfirsich-Ton (hier in der Farbe „Salzburg“) zaubert natürlich gerötete Wangen und versorgt die Haut mit wertvollen alpinen Wirkstoffen. Zu bestellen um 29 Euro über niche-beauty.