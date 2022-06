Ein Phänomen, das wir alle kennen und sich beim Daten häufig bemerkbar macht, ist sogenanntes „Ghosting„. Wir melden uns einfach nicht oder bekommen auf WhatsApp & Co. selbst keine Antworten mehr von unseren Dates und Matches. Einfach, weil’s nicht funkt oder das hin und her Texten schleppend verläuft. Doch es gibt noch eine weitaus verbreitetere Methode, um Dates loszuwerden: „Semi-Ghosting“. Dieses vermeintlich abgeschwächte Phänomen ist teilweise sogar noch um einiges gemeiner.

Ob ihr selbst zu chronischen „Semi-Ghostern“ gehört, erfahrt ihr hier….

Vom „Ghosting“ zum „Semi-Ghosting“

An dieser Stelle müssen wir jetzt einfach ehrlich sein: Wir haben fast alle schon mal geghostet. Manchmal ist Ghosten gefühlt einfach leichter, als mit der Sprache herauszurücken und offen anzusprechen, dass es nicht funkt. Das macht den plötzlichen Kontaktabbruch natürlich nicht weniger schlimm. Ganz im Gegenteil! Jemanden einfach zu ignorieren, ist alles andere als fair und für das Gegenüber garantiert kein gutes Gefühl.

Und weil wir uns dabei dann doch etwas schlecht fühlen, greifen wir also zu einer etwas abgeschwächten Form, um nicht richtig ghosten zu müssen. Auf diese Weise hält sich unser schlechtes Gewissen zumindest ein wenig in Grenzen. Statt unser Date also von heute auf morgen ganz zu ignorieren, zieht sich der Ghosting-Prozess über einen längeren Zeitraum hinweg. Ihr meldet euch und dann wieder nicht. Ihr macht euch ein Date aus, und sagt kurz davor dann doch wieder ab und verschiebt es. Und so geht es ewig hin und her. Dass das unser Gegenüber unnötig auf die Folter spannt und falsche Hoffnungen macht, realisieren wir jedoch häufig nicht. Und so spielen wir in Wahrheit ein viel grausameres Spiel mit unseren Matches!

Ob ihr selbst zum Typ „Semi-Ghoster“ gehört – und DRINGEND damit aufhören solltet – verraten euch diese fünf Anzeichen.

Fünf Anzeichen, dass du „Semi-Ghosting“ betreibst:

Wenn diese Punkte auf dich zutreffen, solltest du lernen, offen mit deinen Dates und Matches zu kommunizieren.

1. Du zeigst keine Eigeninitiative

Ihr hattet schon ein paar Dates und im Gegensatz zu anderen Verabredungen, verliefen die ganz in Ordnung. Du denkst aber trotzdem nicht daran, dich bei deinem Gegenüber zu melden, geschweige denn nach einem nächsten Date zu fragen. Wenn sich jemand meldet, dann die andere Person, denn du zeigst null Eigeninitiative, weil du in Wahrheit eigentlich gar kein ernst gemeintes Interesse an der anderen Person hast. Das kann für dein Date ganz schön frustrierend werden und ist – wenn wir uns ehrlich sind – alles andere als fair.

2. Du sagst Dates kurzfristig ab

Ihr habt schon das nächste fixe Date ausgemacht, aber kurz vorher ist dir die Lust auf das Treffen vergangen. Also sagst du einfach ab. Das passiert jedoch nicht nur einmal. Immer wieder schreibst du, dass aus eurem geplanten Date doch nichts wird, weil etwas dazwischen gekommen ist. Du ziehst die Dating-Phase so unnatürlich in die Länge, obwohl dir langsam klar wird, dass ihr keine Zukunft habt. Ein klares Zeichen dafür, dass du Semi-Ghosting betreibst.

3. Du brauchst ewig, um auf Nachrichten zu antworten

Am Anfang wird gechattet, was das Zeug hält. Doch irgendwann ist es dir einfach zu mühsam geworden. Du antwortest kaum mehr und wenn dann brauchst du gefühlt eine Ewigkeit. Manchmal vergisst du sogar, dass du die Nachrichten deines Dates schon gelesen hast und reagierst erst, wenn dein Date dir eine Folgenachricht schickt. Unser Rat: Sprich Klartext und sag deinem Gegenüber ganz ehrlich, wie es dir geht und warum es für dich einfach nicht passt!

4. Du sprichst nur über oberflächliche Dinge

Insgeheim möchtest du keine intensivere Beziehung zu deinem Date aufbauen. Deshalb sprichst du nur über oberflächliche Dinge und stellst deinem Gegenüber eigentlich keine Fragen. Wenn du bei einem Treffen trotzdem auf Persönliches angesprochen wirst, weichst du der Frage gekonnt aus und redest um den heißen Brei herum. Sich richtig zu öffnen, kommt für dich irgendwie nicht infrage. – Ja, auch das ist Semi-Ghosting.

5. Du hast mehrere Dates parallel

Besonders eindeutig wird es dann, wenn du ein großes Bedürfnis danach verspürst, nebenbei noch andere zu treffen. Was du dann auch schließlich tust – und das nicht nur mit einer Person. Du zögerst aber dennoch immer wieder, dem Dating-Prozess mit der einen Person wirklich ein Ende zu setzen, aus Angst, sie zu verletzen. Stattdessen hältst du sie einfach warm, falls es mit der oder dem anderen doch nichts wird. Leider total unfair!

Gehört ihr zu den „Semi-Ghostern“? Jaaa…. irgendwie schon. Nein, niemals würde ich jemanden so auf die Folter spannen.

