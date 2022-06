Ob Chiara Ferragni, Caro Daur oder doch Marilyn Monroe und Marlene Dietrich – eines haben diese Styling-Ikonen alle gemeinsam: Ihren unverkennbaren Signature Look! Mit unseren fünf Tipps kannst auch du deinen Style im Handumdrehen verbessern – und zukünftig deine ganz persönlichen Statement Looks kreieren!

1. Finde heraus, was deine Persönlichkeit ausmacht

Du bist eher introvertiert und es ist dir unangenehm, wenn sich alle Blicke auf dich richten? Dann sind Signalfarben wie Rot oder Neonfarben sowie aufreizende, enganliegende oder sehr kurze Kleidung vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl für dich und du fühlst dich möglicherweise in Pastelltönen wohler. Umgekehrt könnten kräftige Farben und extravagante Muster genau dein Ding sein, wenn du gerne im Zentrum der Aufmerksamkeit stehst. Natürlich muss man sich Styling-technisch nicht in eine Schublade stecken lassen, jedoch kann es sehr hilfreich sein, sich folgende Fragen zu stellen: Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Und wie möchte ich wirken? Je nachdem kannst du nämlich deine Garderobe danach ausrichten und deine Persönlichkeit mit deinen Looks unterstreichen!

Die Guess und MARCIANO Models Nadine Mirada (links) und Oriola Marashi (rechts) ziehen mit ihren Outfits gerne alle Blicke auf sich.

2. Finde heraus, welche Farben deinem Typ am besten stehen

Nicht nur zu deiner Persönlichkeit, sondern auch zu deinem Typ sollten die Farben, die du trägst, passen. Denn was einem nordischen Typ mit blonden Haaren, blauen Augen und hellem Teint steht, kann an einem rassigeren Typen mit dunklen Haaren, Augen und einem Teint in Olive-Farben ganz mies aussehen. Beim MARCIANO Event am 02.06.2022 im Guess Store auf der Kärntner Straße in Wien haben sich die Besucherinnen genau diese Frage gestellt und bei einer Farbtypen-Beratung herausfinden können, welche Töne ihren Typ am besten unterstreichen. „Welcher Farbtyp man ist, hängt vor allem von der Augenfarbe, der Hautfarbe – ungeschminkt – und der Haarfarbe – ungefärbt – ab“, erklären die Styling-Expertinnen Andrea Webhofer und Petra Gösselbauer. Einen allgemeinen Tipp haben sie uns auch noch verraten: „Wer seine Augenfarbe betonen möchte, trägt am besten eine Komplementärfarbe!“ Ob romantisch-verspielt, elegant oder doch Business-like: Finde auch du die passenden Teile für deinen Typ in der Kollektion von MARCIANO!

Guess und MARCIANO Model Nadine Mirada ließ sich beim MARCIANO Event von Expertin Petra Gösselbauer beraten.

3. Weniger ist mehr – Ausmisten und in Qualität investieren

Mit jedem Modetrend mit zu schwimmen und sich jede Saison mit neuen Teilen auszustatten, kann ganz schön teuer werden – und ist darüber hinaus auch echt umweltschädlich! Wir setzen daher auf eine Capsule Wardrobe. Was das bedeutet? Weniger ist mehr! Miste deinen Schrank einmal gründlich aus und behalte nur die Teile, die du regelmäßig trägst und die sich in vielfacher Weise mit deinen anderen Sachen kombinieren lassen. Dazu zählen vor allem Basics wie Blusen oder Hemden, ein gutes Paar Jeans, klassische Bundfalten-Hosen und T-Shirts & Co. Auch beim Shoppen wirst du dann viel mehr darauf achten, ob das Teil sich mit deinen anderen Pieces kombinieren lässt – und ob es mit nachhause darf. So sparst du Geld, das du dann wiederum in Teile mit besserer Qualität investieren kannst. Bei MARCIANO findest du ein großes Sortiment an hochwertigen und langlebigen Produkten wie Echtleder-Handtaschen oder Kleidung aus Materialien wie Spitze, Leinen, Satin oder Seide. Das sieht nicht nur toll aus, sondern bereitet dir auch lange eine Freude!

4. Spice it up!

Wenn du jetzt denkst, dass ein Outfit aus Basics fad aussieht, hast du dich getäuscht! Wenn du dir die Outfits von bekannten Models und Fashion Influencern ansiehst wirst du sehen, dass die meisten von ihnen mit Basics und gedeckten Farben arbeiten und Akzente mit stylischen Signature Pieces setzen. Denn wie immer steckt der Teufel im Detail: Mit Statement Pieces wie Taschen oder Schuhe in knalligen Farben, Schmuck oder Accessoires kannst du einen scheinbar langweiligen Look easy in ein richtiges Hingucker-Outfit verwandeln!

5. Finde heraus, was deine Figur unterstreicht

Dieser letzte Tipp sollte eigentlich ein No Brainer sein. Dennoch versuchen immer wieder Frauen, sich in Klamotten zu zwängen, die nichts für ihren Figur-Typ tun, nur weil es die Mode gerade als „Trend“ vorgibt. Ob curvy oder petite – es ist absolut keine Schande, wenn man nicht den 90-60-90-Maßen entspricht – im Gegenteil! Finde heraus, was deiner Figur schmeichelt, und betone deine Vorzüge. Denn wir feiern unsere individuellen Körperformen! Wenn du nicht sicher bist, was dir gut stehen könnte, kann es hilfreich sein, sich ein Vorbild mit einem ähnlichen Figur-Typ zu suchen und zu schauen, wie diese Person sich kleidet. Wenn du beispielsweise eine sehr kurvige Figur hast, kannst du bei den Guess und MARCIANO Models Nadine Mirada und Oriola Marashi vorbeischauen, die ebenfalls beim MARCIANO Event dabei waren – sie zeigen, wie man Kurven glamourös in Szene setzt!