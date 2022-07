Astronomen haben einen ungewöhnlichen, sich wiederholenden, schnellen Funkstoß aus einer fernen Galaxie gefunden. Das Signal blinkt in einem periodischen Muster, wie es relativ selten im Universum zu finden ist. Ähnlich unserem Herzschlag!

Ein solches periodisches Aufblitzen ist im Universum sehr ungewöhnlich, sagen Wissenschaftler

Mysteriöses Signal im Weltraum entspricht „Herzschlag“-Muster

Fast Radio Bursts oder FRBs sind intensive, Millisekunden lange Ausbrüche von Funkwellen unbekannter Herkunft. Der erste FRB wurde 2007 entdeckt. Seitdem werden mithilfe eines Radioteleskops immer wieder solche kosmisch schnellen Blitze aufgespürt. Das Teleskop Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment oder CHIME am Dominion Astrophysical Observatory in British Columbia, Kanada ist seit 2018 in Betrieb. Seither beobachtet es nonstop den Himmel und reagiert neben schnellen Funkstößen empfindlich auf Funkwellen, die von Wasserstoff weit ins Universum hinausgesandt werden.

Solche FRBs setzen helle Funkwellen frei, die höchstens ein paar Millisekunden zu sehen sind. Diese mächtigen Energiestöße kommen aus den Tiefen des Weltraums. Vieles davon ist für die Wissenschaft ungeklärt. So weit, so „gewöhnlich“. Aber jetzt haben Astronomen einen Funkstoß entdeckt, der sich regelmäßig wiederholt. Dieser dauerte bis zu 3 Sekunden, 1.000 Mal länger als andere FRBs. Für Gänsehaut sorgt jedoch deren Regelmäßigkeit. Denn zyklische Signale gelten im Universum als relativ ungewöhnlich. Eine Studie, die diese Ergebnisse detailliert beschreibt, hat die Zeitschrift Nature am Mittwoch veröffentlicht.

„Boom, boom, boom – wie ein Herzschlag!“

Daniele Michilli, ein Postdoktorand am Kavli Institute für Astrophysics und Space Research des Massachusetts Institute of Technology überwachte die Daten von CHIME als das Signal hereinkam. „Es war ungewöhnlich“, erzählt Michilli via CNN. „Es war mit etwa drei Sekunden nicht nur sehr lang, sondern es gab auch periodische Spitzen, die bemerkenswert präzise waren und jeden Bruchteil einer Sekunde aussendeten – boom, boom, boom – wie ein Herzschlag! Dies ist das erste Mal, dass das Signal selbst zyklisch ist.“

Die Astronomen gehen davon aus, dass das Signal aus einer etwa eine Milliarde Lichtjahre entfernten Galaxie stammt. Der genaue Ort und die Ursache des Ausbruchs bleibt vorerst ein Rätsel, obwohl Forscher vermuten, dass das Signal von einem Radiopulsar oder einem Magnetar stammen könnte. Beides sind Arten von Neutronensternen. Dies sind extrem dichte, sich schnell drehende, kollabierte Kerne von Riesensternen. Na gut, dann setzen wir unseren Aluhut vorerst mal wieder ab ;-).

Antworten liegen vielleicht in der Zukunft

Das Team hofft nun, weitere Signale solcher periodischen Quelle zu entdecken und diese als eine Art astrophysikalische Uhr zu verwenden. Die Frequenz von Radiowellen und wie sie sich ändern, kann Astronomen dabei helfen, mehr über die Geschwindigkeit zu erfahren, mit der sich das Universum ausdehnt. „Diese Entdeckung wirft die Frage auf, was dieses extreme Signal verursachen könnte, das wir zuvor noch nicht gesehen haben, und wie wir dieses Signal nutzen können, um das Universum zu untersuchen“, erklärt Michilli. „Zukünftige Teleskope versprechen, Tausende von FRBs pro Monat zu entdecken, und an diesem Punkt könnten wir mehr dieser periodischen Signale finden.“ Es bleibt also spannend!