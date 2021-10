Dagi Bee und Ehemann Eugen Kazakov geben auf ihrem YouTube-Kanal regelmäßige Updates zur Schwangerschaft. Jetzt verraten die beiden endlich auch das Geschlecht ihres Babys.

Noch in diesem Jahr soll ihr Kind zur Welt kommen.

Dagi Bee gibt Geschlecht ihres Kindes bekannt

Heutzutage wird nicht mehr einfach nur das Geschlecht eines Kindes ganz beiläufig im Laufe der Schwangerschaft verraten – nein! Es muss schon eine ganze Party dazu steigen. So auch bei der Youtuberin Dagi Bee und ihrem Ehemann Eugen Kazakov. In einem neuen YouTube-Video nahm das Paar seine Fans mit auf die “Gender Reveal Party“, auf der auch andere Internet-Stars wie Paola Maria und Melina Sophie anwesend waren.

Baby wird ein Junge!

In dem Clip ist zu sehen, wie Dagi und Eugen einen großen Karton öffnen, aus dem blaues Konfetti rausfliegt! Die zwei werden stolze Eltern eines kleinen Sohnes! Gemeinsam mit Paola überlegte die werdende Mama zuvor lange, wie sie das Geschlecht verraten sollten: mit Klischee-Schminke in den Farben Rosa oder Blau, was stellvertretend für ein Mädchen oder einen Jungen stehen sollte? Letztlich entschied sich die Youtuberin für eine schwebende Kiste mit gefüllten Farbflocken. Gemeinsam zogen die Gäste an den Schnüren und enthüllten so letztlich das große Geheimnis.

“It’s a boy”, freut sich die Influencerin auch auf Instagram. Unter ihrem Post schreibt Dagi Bee außerdem: “Das wohl chaotischste & witzigste gender reveal everrrr”.

Das erste Kind der beiden soll voraussichtlich im Dezember das Licht der Welt erblicken. Dagi Bee produziert seit fast zehn Jahren Webvideos, die sich vornehmlich um Kosmetik und Mode drehen. Ihr erfolgreicher YouTube-Kanal kommt auf fast vier Millionen Abonnenten.