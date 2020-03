300 Schüler in Vorarlberg müssen für zwei Wochen in Quarantäne. Denn an der Mittelschule Nenzing wurden eine Lehrerin, sowie fünf weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Aktuell gibt es in Vorarlberg bereits 187 bestätigte Infektionen.

Quarantäne für 300 Schüler in Vorarlberg

Laut einem Bericht der Vorarlberger Nachrichten gibt es an der Mittelschule Nenzing sechs positive Coronavirus-Fälle. Demnach dürfte die Infektion von einer Lehrerin ausgegangen sein. Und deshalb müssen nun 300 Kinder für die nächsten zwei Wochen in Quarantäne. Auch den Eltern habe man geraten, soziale Kontakte möglichst zu meiden, heißt es.

Die rund 6.000 Einwohner zählende Gemeinde Nenzing gesamt unter Quarantäne zu stellen, sei derzeit nicht vorgesehen, so Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.

Zahl der Coronavirus-Infektion in Österreich auf 2.222 gestiegen

In Österreich gibt es aktuell 2.203 Infizierte, die am Coronavirus erkrankt sind (Stand: 20. März, 9:00 Uhr). Und das sind 380 mehr als gestern Früh. Die meisten Fälle gibt es laut Gesundheitsministerium weiterhin in Tirol.

Coronavirus: Zahl der Infizierten in Österreich steigt

In Tirol gibt es derzeit 490 bestätigte Fälle, gefolgt von Oberösterreich mit 399, so das Gesundheitsministerium. Die Zahl der positiven Coronavirus-Fälle in Niederösterreich liegt derzeit bei 317. In Wien gibt es derzeit über 277 positive Fälle, in der Steiermark laut Stand heute Früh 299, in Salzburg 147, im Burgenland 32, in Vorarlberg 179 und in Kärnten 63. Insgesamt wurden bislang 15.613 Tests durchgeführt.

Bislang sechs Todesfälle in Österreich

Unterdessen steigt auch die Zahl der Toten. Insgesamt gab es in Österreich derzeit sechs Todesfälle, die auf das Coronavirus zurückzuführen sind. Zwei davon in Wien, drei in der Steiermark und einer in Oberösterreich. Doch auch die Zahl der genesenen Patienten steigt. Denn mittlerweile sind bereits neun Erkrankte wieder gesund.