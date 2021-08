Ab sofort gibt es exklusiven Merch aller sechs Friends-Darsteller! Insgesamt acht Designs warten auf “Friends-Fans”. Der Erlös geht an Organisationen, die die Stars der Serie selbst ausgewählt haben.

Could we be wearing any more clothes?

Shirts, Pullis und Tassen im Friends-Design

Alle sechs Friends-Darsteller haben sich jetzt für eine neue Merch-Kollektion zusammengetan und einige der legendärsten Sprüche auf Shirts, Pullis und Tassen drucken lassen. Die gemeinsame Kollektion von Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry, Matt Le Blanc und Courtney Cox umfasst insgesamt acht Designs, inklusive Lobster-Pullis und Smelly Cat Tassen.

Das Besondere an der Kollektion: Die Erlöse gehen an ausgewählte Organisationen und Charitys, die die Schauspieler unterstützen. Gespendet wird unter anderem an die Rape Foundation – eine Organisation die Vergewaltigungsopfer unterstützt – und Americares, eine Katastrophen-Hilfsorganisation.

Limitierte Kollektionen

Die Kollektion ist streng limitiert und nur einen Monat lang verfügbar. Es ist der erste gemeinsame Merchandise-Launch der “Friends”-Darsteller, zwei weitere sind aber schon geplant.

In dieser Runde sind die Shirts, Tassen und Co. alle an Szenen der ersten drei Staffeln angelehnt. Die folgende Kollektion wird sich den Staffeln vier bis sechs widmen und die letzte beinhaltet Szenen aus den Staffeln sieben bis zehn. Die Hoffnung auf ein Shirt mit Grabstein, auf dem steht „Ross Geller. Drei Scheidungen“ bleibt also genauso wie der Wunsch nach einer „Joey teilt sein Essen nicht“-Tasse! Wir würden’s feiern 😀

