Dein Aszendent ist ein sehr wichtiges Element der modernen Astrologie. Das subjektivste Merkmal im Horoskop und Sternzeichen repräsentiert die verschiedenen Facetten deiner Persönlichkeit.

Der Aszendent symbolisiert die Ziele und die Aufgaben, die vom Zeitpunkt deiner Geburt im „Lebensplan“ stehen. Das Wissen um die Talente und Schwächen der 12 Aszendenten hilft dir, die eigenen Denkmuster und Handlungen zu verstehen.

Aszendent – was ist das genau?

Der Aszendent ist die Maske, die reflektiert. Dieses Merkmal ist entscheidend bei der Wahrnehmung der eigenen Identität und dem Entdecken der Einzigartigkeit.

Das Zeichen ist wesentlich an der persönlichen Einstellung gegenüber unserer Umwelt beteiligt und spiegelt unsere spontane Energie. In der Astrologie versinnbildlicht der Aszendent den Lebensweg mit allen Lebensaufgaben. Auch deine körperliche Erscheinungen wie Mimik und Gestik werden von diesem Merkmal beeinflusst.

Der Aszendent bezeichnet den Grad des Tierkreises, das zum Zeitpunkt deiner Geburt am geografischen Ort aufgeht. Dem Aszendenten gegenüber liegt der Deszendent am Westhorizont, der dem absteigenden Tierkreiszeichen entspricht. Durch die tägliche Erddrehung steigen alle Sternbilder innerhalb von 24 Stunden einmal auf, d. h., etwa alle zwei Stunden erscheint am östlichen Horizont ein anderes Tierkreiszeichen. Da dieses jedoch alle vier Minuten seine Position zur Erde um einen Grad ändert, haben zwei am gleichen Tag und Ort Geborene nur sehr selten übereinstimmende Horoskope.

Wie stark beeinflusst der Aszendent dein Leben?

Der Aszendent ist von ähnlich großer Bedeutung wie das Sternzeichen und repräsentiert eine wesentliche Facette deines Ich. Das Zeichen beeinflusst das Leben, weil Mitmenschen auf das von dir nach außen Gezeigte reagieren, also wie du auf deine Mitwelt wirkst. Wenn du einem Menschen zum ersten Mal begegnest, repräsentiert der Aszendent was du in den ersten Minuten von dem anderen wahrnimmst. Zum Beispiel: Verhaltensmuster, Aussehen und Gewohnheiten.

Die Ausprägung des Aszendenten wird insbesondere in der zweiten Lebenshälfte stärker. Möglicherweise liegt der Grund darin, dass du mit zunehmendem Alter mehr Wert auf den Ausdruck deiner Persönlichkeit legst.