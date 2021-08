Barbie bekommt ein neues Make-Over. Die neue Puppe wurde zu Ehren der Covid-19-Forscherin Sarah Gilbert designt und wird zur Impfstoffentwicklerin.

Wieder ein neuer Job für Barbie!

Barbie wird zur Impfstoffentwicklerin

„Ich wünsche mir, dass meine Puppe Kinder auf Berufe aufmerksam macht, die sie vorher nicht kannten, wie Immunologin“, sagt Sarah Gilbert über ihre Miniaturversion. Die Forscherin ist Professorin an der Oxford Universität und gilt als Mitbegründerin des Impfstoffes AstraZeneca. Und hat jetzt auch noch ihre eigene Puppe!

Dass ihr eine Barbiepuppe gewidmet wurde, fand sie zunächst „sehr komisch“. Jetzt soll die Puppe aber einen Platz in ihrem Büro bekommen, gemeinsam mit einigen anderen Auszeichnungen aus den Jahren 2020 und 2021. Eine ganz besondere Auszeichnung erhielt Gilbert bereits im Juni 2021. Aufgrund ihrer Arbeit in der Covid-Forschung wurde sie von der Queen in den Ritterstand aufgenommen. Sie trägt seitdem den Titel Dame.

Neue Kollektion zeigt Covid-Helfer

Gilberts Barbie ist Teil einer neuen Kollektion. In dieser werden insgesamt sechs Frauen geehrt, die an der Bekämpfung von Covid-19 maßgeblich beteiligt sind; darunter Krankenschwestern, Ärztinnen und Forscherinnen.

Mattel hat bereits in der Vergangenheit Barbies designt, die an reale Persönlichkeiten angelehnt sind. Häufig handelt es sich dabei um Stars. Beyoncé, Zendaya, Marilyn Monroe sind schon Teil der Barbie-Familie. Aber auch historische Persönlichkeiten wie Maya Angelou, Emilia Ehrhart und Eleanor Roosevelt dienten in der Vergangenheit als Vorbild. In diese Riege reiht sich jetzt auch die AstraZeneca Mitbegründerin ein.

So sieht Sarah Gilberts Barbie aus!